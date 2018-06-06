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中央社

立院臨時會將審軍改 八百壯士11日再度動員

中央社2018/06/06 15:36
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北6日電）軍人年改草案預計在立法院臨時會審查。反軍改團體八百壯士發出動員令，副指揮官吳斯懷今天表示，將號召軍公教警消人員聲援國民黨立委、親民黨立委，讓政府聽到人民聲音。

八百壯士昨天在臉書發布訊息，因應立法院自11日起加開臨時會審查「陸海空軍軍官士官服役條例」草案，八百壯士擬在11日到15日動員，11日上午9時集結青島東路，聲援立法院談話會協商法案；13日上午10時到司法院遞送公、教人員釋憲聲請；14日、15日上午集結青島東路，聲援院會審查法案。

八百壯士說明，此次活動動員以北部地區為主，中南部地區袍澤視個人狀況適時參與。

八百壯士副指揮官吳斯懷下午受訪指出，因應立法院審軍人年改法案，他們不能置身事外，要聲援國民黨、親民黨立法委員在議場內的協商，希望政府聽到人民的聲音。目前人數無法預估，許多軍公教警消退休人員聽到消息都前來報名參加。

立法院外交及國防委員會4月底審查軍改草案，八百壯士集結在立法院前抗議，現場一度發生衝撞立院、警察與記者被毆打等衝突。

吳斯懷指出，八百壯士進行陳抗一向主張理性平和，要求參與者絕對不能動警察與記者，他們也會編組維護記者採訪安全。目前申請路權範圍包括青島東路、濟南路、中山南路和凱道。

吳斯懷表示，目前公教年改釋憲案已完成38席立委連署，包括34席國民黨籍立委、3席親民黨籍立委和一席無黨籍立委高金素梅，13日將正式向司法院遞件，他有信心可以成案，也呼籲大法官秉持專業受理釋憲案。

他表示，軍人年改法案將等三讀通過後，再提出釋憲聲請。

立法院臨時會預計在11日展開，立法院長蘇嘉全預計在8日召集朝野協商臨時會事宜，民進黨立院黨團規劃將軍改案列為臨時會的首案。（編輯：李淑華）1070606

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