直衝俄羅斯 中國球迷瘋世界盃僅次美國

（中央社台北6日電）雖然無法為自己的國家隊吶喊助威，但是這並無法阻擋中國球迷的看球熱情。許多中國遊客正打算前往俄羅斯觀看世界盃，是這屆非參賽國中人數第二多，僅次美國。
德國之聲報導，中國國家主席習近平對足球的熱愛激發一般民眾對足球的熱情，同時，賽場上中國球迷和贊助商數量的增加，則可看出中國經濟成長與消費熱潮興起。
根據國際足球總會的最新數字，這次世界盃的170萬張球賽票中，有3.7萬張的購買者是中國球迷。
法新社引述一名中國球迷說，他去俄羅斯看世界盃的開銷大概近1萬美元。38歲的他說，「我們將足球看作藝術，希望感受現場看球的氣氛」，這次他將與一個400人的看球團一起前往俄羅斯。
中國體育內幕網創辦人德雷爾（Mark Dreyer）表示，很多中國人去看世界盃的一個主要原因是愈來愈多中國人可以負擔出國旅遊，而相較4年前的主辦國巴西，俄羅斯離中國也近得多。
中國球迷也吸引更多中國企業贊助。報導說，世界各地電視機前以及賽場內的的觀眾在這屆世界盃將熟悉這3家中國贊助商：手機品牌vivo、家電生產商海信以及蒙牛乳業。
此外，還有國際足球總會的贊助商萬達集團。
海信的品牌部負責人朱淑琴表示，海信2016年法國歐洲盃的贊助在「全球市場擴張方面給了我們很大幫助」。海信在歐洲的電視機銷量在一季內增加60%。
朱淑琴說，「我們想要利用這樣的贊助來實現我們全球化的目標」，這應該也是中國眾多大型企業的心聲。（編輯：翟思嘉）1070606