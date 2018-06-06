直衝俄羅斯 中國球迷瘋世界盃僅次美國

（中央社台北6日電）雖然無法為自己的國家隊吶喊助威，但是這並無法阻擋中國球迷的看球熱情。許多中國遊客正打算前往俄羅斯觀看世界盃，是這屆非參賽國中人數第二多，僅次美國。

德國之聲報導，中國國家主席習近平對足球的熱愛激發一般民眾對足球的熱情，同時，賽場上中國球迷和贊助商數量的增加，則可看出中國經濟成長與消費熱潮興起。

根據國際足球總會的最新數字，這次世界盃的170萬張球賽票中，有3.7萬張的購買者是中國球迷。

法新社引述一名中國球迷說，他去俄羅斯看世界盃的開銷大概近1萬美元。38歲的他說，「我們將足球看作藝術，希望感受現場看球的氣氛」，這次他將與一個400人的看球團一起前往俄羅斯。