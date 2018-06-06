30多年非洲6國 農技團老技師耕耘人道外交

民國31年次的吳德本，20多歲前往非洲，民國100年回國定居，非洲經驗30多年。他說，他不是去教當地人怎麼種植作物，而是扮演台灣農技團的後援，負責選購機具、用機具整地、引水灌溉等。

吳德本日前接受中央社記者專訪，談到參加農技團的起心動念，是在台糖看到「今日美國」影片，他經歷過美援年代，一直想著「我是不是也可以去援助別人？」當有前輩推薦他參加農技團時，自然而然就參加了。

（中央社記者楊淑閔台北6日電）76歲的吳德本一生有30多年待在非洲6國，擔任台灣農技團的農機後援工作。他說，這6國現在都跟台灣沒邦交，但是他和農技團在非洲的付出不會因此而不值得，這是人道回饋。

他的非洲旅程第一個站是中西部非洲海岸的加彭共和國，當年是民國56年，靠海、有河川的加彭，土壤肥沃，當地人民平日帶著一把刀、放陷阱，就地取得作物、獵物食用，天性上較順應自然環境；農技團帶著他們施作水利設施、種水稻、量產糧食，這一待5年。

之後，他奉派到非洲東南內陸的馬拉威共和國。他說，這個國家土壤貧瘠、不肥沃，當地人愛滋感染嚴重，當年進到醫院的患者，99%感染愛滋病毒。

在吳德本眼中，馬拉威國家貧窮，國民因為窮而肯做，因為不做就沒有東西吃，跟著台灣農技術種旱稻的人，生活改善了，買得起腳踏車作為交通工具。

吳德本也經歷了台美斷交，他說，斷交前他回到台灣，婚後再赴象牙海岸共和國，協助當地趁著雨季種植價格較好的旱稻，收獲稻米銷售，當地人們跟著農技團投入2、3年後，吳德本看到他們買得起腳踏車，臉上帶著高興的表情。

台灣和象牙海岸斷交後，吳德本選擇留下，自己也曾嘗試經營鳳梨生鮮外銷法國的農業。後來，他去了中非共和國4、5年，也是協助當地人學習種植旱稻。

在中非共和國，吳德本看到了另一種強悍的民情文化，當地人也會製造假車禍取財。隨後4年，他轉往塞內加爾共和國，又回到靠海的國家，協助他們耕作水稻、旱稻兩種作物。

最後一個他參與援助的國家是布吉納法索，時間長達10年之久，民國95年他回台辦理退休，爾後又返回布吉納法索從事農業。民國100年才回台定居，跟子孫享受天倫之樂。

他告訴中央社記者，現在非洲這6國都跟台灣沒有邦交了，但是他不會覺得這一切會因為斷交就不值得，「這是人道！」他樂在其中。（編輯：陳清芳）1070606