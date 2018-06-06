市府查北農帳 陳吉仲：思考有無符合公司治理

陳吉仲表示，北農是一間公司，有三個監察人，農委會、台北市政府、民間團體各一，監察人本來就應該扮演監察人的角色，「但是政府會同政風與其他單位配合監察人去，有無符合公司治理，台北市政府可能可以自己去思考看看。」

（中央社記者呂欣憓台北6日電）行政院農業委員會副主任委員陳吉仲今天表示，北農是一間公司，台北市政府會同政風與其他單位配合監察人去查帳，「有無符合公司治理，台北市政府可能可以自己去思考看看。」

陳吉仲說，他會建議吳音寧把她任內的業務費用，跟前幾任總經理例如韓國瑜的業務費用攤開來，讓社會來公評，這是最直接、最透明、最快的。

陳吉仲表示，農委會認為吳音寧在總經理任內做的績效和改革，絕對比前任總經理韓國瑜還要好，例如吳音寧績效比韓國瑜好，業務費用用得比韓國瑜少，人事制度現在全面改為招考而不是自己決定。

陳吉仲說，吳音寧任內一年多，果菜市場批發價格，都比韓國瑜任內還高，除了所謂的寒害和颱風之外，種種專業比較，「當然吳音寧做的絕對有達到我們的要求，她只是在應付外界的質疑的反應比較慢，這個部分有很大的精進空間。」

對於台北市長柯文哲不斷表示吳音寧是農委會決定的，前民主進步黨籍立法委員賴坤成今天在臉書發文指出，北農人事慣例由農委會提總經理、北市府推董事長，當府院黨一致推薦賴坤成，柯文哲卻以橫加阻撓、堅持要用非政治人物的專業人士，農委會不得已才再提吳音寧，柯文哲現在卻翻臉不認。

對此，陳吉仲說，一年前，農委會跟台北市政府共同合作共推董事長與總經理，那是當時的共識。（編輯：張均懋）1070606