效仿德國節電？他怒轟民進黨官員「比豬還不如！」

國發會主委陳美伶日前赴德國訪問，談起印象深刻的事情，她提到「德國的屋子幾乎沒有裝設冷氣、空調，但屋內都不太會熱。」她表示，那是因為德國從建築階段就把能源效率考慮進去，不是在使用端談節電，因此考慮向行政院長賴清德建議這項作法。此番言論一出，立刻引來網友熱議；淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪則 PO 文痛批，官員花這麼多錢去參訪，帶回這種建議，真的是「比豬還不如！」

包正豪昨（5）日在臉書上 PO 文寫道：「有時候，不，是大部分時間，用很粗魯的話去幹譙民進黨政府的官員，實在是剛好而已」、「德國幾乎沒有人裝冷氣，這句話是『事實』，但是人頭豬腦的國發會主委說，這是德國從建築開始節電的緣故，這話就是『白癡』了。」

包正豪接著指出：「德國地處溫帶，四季分明，但即便是德國『炎熱』的夏天，也沒法和台灣這種潮濕暑熱相比，以台灣標準，根本『涼爽』好嗎？」他痛批：「陳美伶花這麼多錢去德國參訪，帶回這種建議，我真心認為擺頭豬在國發會主委位置上面，都會比放個陳美伶來得對國家有利。畢竟，豬只會吃喝拉，不會花大筆銀子跑到德國爽爽玩後回來，還講出這種話，簡直匪夷所思。」



▲包正豪昨（5）日在臉書上 PO 文痛批道：「大部分時間，用很粗魯的話去幹譙民進黨政府的官員，實在是剛好而已！」（圖／翻攝自包正豪臉書 , 2018.6.6）

包正豪最後也砲轟：「民進黨政府的官員們，你們到底有沒有在做事？還是你們只會吃喝拉.....但豬渾身是寶，可以利用，你們不行啊！所以，比豬還不如。」

許多網友看了也紛紛留言道：「爽！大實話」、「到底是不是以為人民毫無地理常識？」、「接下來應該會有人用"靠北三小"之類的官方答覆公開回應您了」、「應該是要找跟台灣環境相同的國家來考察才對，硬要套不同標準的東西，只會浪費錢！」



▲包正豪昨（5）日在臉書上 PO 文痛批道：「大部分時間，用很粗魯的話去幹譙民進黨政府的官員，實在是剛好而已！」（圖／翻攝自包正豪臉書 , 2018.6.6）