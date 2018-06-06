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抗癌勇士10日出發再度玉山攻頂

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/06/06 16:06
▲抗癌勇士10日出發再度玉山攻頂，員榮醫療體系全力相挺。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.06）
▲抗癌勇士10日出發再度玉山攻頂，員榮醫療體系全力相挺。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.06）

兩年前由台灣抗癌協會理事長吳興傳率領24名癌友,以及員榮醫療體系三位醫護人員陪同下，成功的登上海拔3,952公尺的玉山，今年將再10日出發率領12 位癌友以及12位家人再次攻頂，就是要證明他們是抗癌鬥士，不向命運低頭。
▲抗癌勇士10日出發再度玉山攻頂。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.06）

此次抗癌鬥士再登玉山的壯舉,員榮醫療體系則是再度伸出溫暖的手，除了贊助全程所需要的費用20萬之外，更安排了家醫科主任黎雨青以及專科護理師張欣怡隨行。


▲抗癌勇士10日出發再度玉山攻頂，員榮醫療體系全力相挺。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.06）

黎雨青表示，雖然每位癌友事先都有經過個自的主治醫師簽名同意，但為了安全與周延，張克士總院長還是特別召集醫療團隊成員細心討論癌友病況，務求掌握每位登山者的體能狀況，並針對個別狀況予以分析與協助，更為他們準備了常用或急救所需的醫療物資，期待可以順利的完成攀登玉山的壯舉。


▲抗癌勇士10日出發再度玉山攻頂。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.06）

因為經費的贊助讓這些必須花費資金治療的病友鬆了一口氣，隨隊有醫護人員更是病友家屬答應讓癌友前往玉山攻頂的最大關鍵，讓這群癌友可以輕鬆沒有掛礙的去完成人生的一項夢想，真得很感謝員榮醫療體系的真誠關愛是對他們最大的鼓勵。
▲抗癌勇士劉順源10日出發二度玉山攻頂。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.06）

現場兩年前曾經一起參加玉山攻頂現年60歲的劉順源，激動又興奮地說道，10多年前被診斷出罹患扁桃腺癌，至今經過34次電療、6次化療，因為有台灣抗癌協會，讓他可以持續運動，不間斷的體能訓練，日前成功的完成腳踏車環台賽，如今真的很期待更高興，能與在場的癌友們再度攻頂。

關鍵字玉山化療台灣抗癌協會員榮醫療體系
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