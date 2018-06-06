體中畢典傳承薪火　笑淚交織真情流露

花蓮縣立體育高中畢業典禮，全校僅44名畢業生，是花蓮縣所有高中職校應屆畢業生最少的學校，校長古基煌頒發畢業證書，由畢業生溫俊霖代表全體畢業生領獎，精神抖擻的應答代表著畢業生對面對未來生活不畏懼、認真負責的態度。

古基煌勉勵畢業生，要立足花蓮，放眼世界、知恩惜福、持續學習等三大訓示，最後更期許畢業生，在未來的每一個挑戰中，創造生命的燦爛時刻。

畢業生代表何政逵致詞時一度哽咽，提到難忘的畢旅回憶，也感謝教練、班導及學科老師們在學科、術科上的辛勤指導外，體中大家庭彼此間的感情就像兄弟姊妹般，一同歡笑、流淚、互相照顧，更祝福每一位畢業生：「在未來能展翅高飛」贏得現場畢業生熱情歡呼。

今年體中共有 15 人錄取公立大學校院，畢業班導師游宗龍以「人生沒有彩排和重來的機會，努力活在當下。」勉勵畢業生，把握未來的每一個時光。

導師黃聖琳也分享三年來帶班的心路歷程，從高一的磨合到高三感受到孩子的體貼與懂事，更點名每一位學生，給予最真摯的祝福與叮嚀。導師們的畢業祝福真情流露，畢業生認真聆聽，不禁紅了眼眶。

體中也表揚運動成續優異畢業生，包含入選亞洲運動會女子足球國家代表隊卓莉萍、亞洲運動會輕艇國家代表隊國手謝資政等人。典禮最後是體中傳統的「薪火相傳」交接儀式，由自治大隊長溫俊霖交接給學弟張正豪，穿白衣的畢業學長姐分別將各隊信物，如拳撃隊拳套、輕艇隊船槳、舉重隊槓片、籃球隊球衣、足球隊護膝、射箭隊弓箭、棒球隊球套、田徑隊接力棒、跆拳隊腰帶，交給穿藍衣服的學弟妹，象徵薪火相傳。