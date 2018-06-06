想到已故樂團好友　法蘭痛哭10分鐘停不下來

Frandé法蘭黛樂團今年3月與蔡振南在大港開唱音樂祭合作驚豔全場，以法蘭黛風格演繹〈花若離枝〉、〈金包銀〉、〈空笑夢〉等歌，獲得南哥大力讚賞，現場湧入近三千人，只為一睹這難得的跨世代合作。除了忙碌於各地演出，法蘭黛也沒忘記繼續創作，預計將在暑假帶來新單曲，在此之前法蘭黛先為歌迷推出〈眼妝花〉MV止渴。

這首歌曲是主唱Fran法蘭第一次挑戰哭戲，鮮少在人前哭泣的她，本來擔心無法在鏡頭前落淚，導演也刻意將哭戲排在最後一顆鏡頭拍攝，現場放著丹麥樂團Sleep Party People（夢遊派對人）的歌，幫助她進入情緒，沒想到經過短短10分鐘，法蘭就突破心防，哽咽地抽泣流淚，看著她工作人員都真切地感受到痛苦不捨，現場一片無聲，彷彿時間凍結。