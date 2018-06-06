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娛樂

想到已故樂團好友　法蘭痛哭10分鐘停不下來

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/06 17:53
▲法蘭黛樂團主唱法蘭想到已故的好友哲毓痛哭失聲。（圖／非常棒提供 , 2018.06.06）
▲法蘭黛樂團主唱法蘭想到已故的好友哲毓痛哭失聲。（圖／非常棒提供 , 2018.06.06）

Frandé法蘭黛樂團今年3月與蔡振南在大港開唱音樂祭合作驚豔全場，以法蘭黛風格演繹〈花若離枝〉、〈金包銀〉、〈空笑夢〉等歌，獲得南哥大力讚賞，現場湧入近三千人，只為一睹這難得的跨世代合作。除了忙碌於各地演出，法蘭黛也沒忘記繼續創作，預計將在暑假帶來新單曲，在此之前法蘭黛先為歌迷推出〈眼妝花〉MV止渴。

這首歌曲是主唱Fran法蘭第一次挑戰哭戲，鮮少在人前哭泣的她，本來擔心無法在鏡頭前落淚，導演也刻意將哭戲排在最後一顆鏡頭拍攝，現場放著丹麥樂團Sleep Party People（夢遊派對人）的歌，幫助她進入情緒，沒想到經過短短10分鐘，法蘭就突破心防，哽咽地抽泣流淚，看著她工作人員都真切地感受到痛苦不捨，現場一片無聲，彷彿時間凍結。

MV中的西裝男代表逝去的親人、朋友、戀人，紀念已逝的父親，法蘭坦言在培養哭戲情緒時，她想著逝去的好友Tizzy Bac貝斯手哲毓，曾陪著她從夜晚哭到天亮的那段往事，才能讓自己這麼真實地呈現哭戲，不過她說：「我真的覺得哭得太醜了！」連朋友們也很少看過法蘭哭，她笑笑地表示：「不輕易在別人面前哭泣，真是個良好的習慣。」


▲MV中的西裝男代表逝去的親人、朋友、戀人，紀念已逝的父親。（圖／非常棒提供 , 2018.06.06）

關鍵字法蘭黛樂團法蘭tizzy bac哲毓
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