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笠間市讓台灣貓登上日本美術館　看來喵皇要攻佔日本貓

寵毛網2018/06/06 15:23
笠間市讓台灣貓登上日本美術館　看來喵皇要攻佔日本貓奴啦！（圖／寵毛網）
笠間市讓台灣貓登上日本美術館　看來喵皇要攻佔日本貓奴啦！（圖／寵毛網）

近年來台日交流更為緊密，故宮在2014年與日本東京國立博物館與九州國立博物館舉行「神品至寶」展，今年笠間市為慶祝七月，即將在台設立台灣交流辦事處，首先推出資深動物攝影師「関由香さん」15周年紀念特展，展覽的主角們即是「台灣可愛的貓咪們」，這所謂的台日國際交流，果然還是得靠喵皇們來攻佔日本貓奴的心啦！

関由香眼中超可愛的台灣貓咪與阿伯的互動。

関由香眼中超可愛的台灣貓咪與阿伯的互動。（圖／翻攝自笠間日動美術館）

在2003年得到第4回新風舍平間至写真賞「島のねこ」優秀獎的関由香，2004年以拍攝沖繩島貓的攝影集《島之貓》出道，風格極為溫馨又幽默的她，希望透過貓咪照片傳達平和而溫暖的感受。不僅出版多本雜誌和書籍，和辦過多次個人寫真展，今年是她擔當動物攝影師的第15周年，更配合笠間市設立台灣交流辦事處，在笠間日動美術館舉辦《台湾ねこうらら》，將台灣的人文與貓咪推廣出去，讓大家看見台灣的美。

関由香在笠間日動美術館舉辦《台湾ねこうらら》展。（圖˙／cat-press.com）

現場推出以台灣貓的九個系列為主，一共有80幅作品，展覽期間為2018年5月26日至7月29止，此攝影展更是台日交流紀念活動的一部分，尤其看到台灣貓咪登上日本美術館展覽，相信能吸引眾多日本貓奴來台朝聖啦！

超可愛賓士貓與鮮豔的廟宇梁柱圖騰合影。

超可愛貓咪與鮮豔的廟宇梁柱圖騰合影。（圖／翻攝自笠間日動美術館）

関由香眼中的台灣貓咪。

関由香眼中的台灣貓咪。（圖／翻攝自笠間日動美術館）

連路邊的小貓都與旁邊景色完美融為一體。（圖／翻攝自笠間日動美術館）

充滿台灣在地文化景色的貓咪相片。（圖／翻攝自笠間日動美術館）

展覽名稱 笠間市台灣交流事務所開設紀念
「ねこ写真家関由香15周年記念～台灣 ねこうらら～」
展 期 2018年5月26日（六）～ 7月29日（日）
會場 笠間日動美術館 企画展示館
開館時間 上午9時30分~下午5時（入館最後時間為4時30分為止）

 

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關鍵字台灣交流辦事處攝影展笠間市貓咪関由香
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