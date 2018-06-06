笠間市讓台灣貓登上日本美術館　看來喵皇要攻佔日本貓

近年來台日交流更為緊密，故宮在2014年與日本東京國立博物館與九州國立博物館舉行「神品至寶」展，今年笠間市為慶祝七月，即將在台設立台灣交流辦事處，首先推出資深動物攝影師「関由香さん」15周年紀念特展，展覽的主角們即是「台灣可愛的貓咪們」，這所謂的台日國際交流，果然還是得靠喵皇們來攻佔日本貓奴的心啦！

在2003年得到第4回新風舍平間至写真賞「島のねこ」優秀獎的関由香，2004年以拍攝沖繩島貓的攝影集《島之貓》出道，風格極為溫馨又幽默的她，希望透過貓咪照片傳達平和而溫暖的感受。不僅出版多本雜誌和書籍，和辦過多次個人寫真展，今年是她擔當動物攝影師的第15周年，更配合笠間市設立台灣交流辦事處，在笠間日動美術館舉辦《台湾ねこうらら》，將台灣的人文與貓咪推廣出去，讓大家看見台灣的美。

現場推出以台灣貓的九個系列為主，一共有80幅作品，展覽期間為2018年5月26日至7月29止，此攝影展更是台日交流紀念活動的一部分，尤其看到台灣貓咪登上日本美術館展覽，相信能吸引眾多日本貓奴來台朝聖啦！