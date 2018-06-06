高雄地鐵工程收尾 加緊列車等動態測試

導覽人員表示，高雄鐵路地下化也是展現都市新風貌的開始。未來高雄車站新站是個下沉式廣場，相當寬敞，展現大氣，讓人視覺為之一亮，並在左右兩側新建旅館及商業大樓，兩棟建築設置聯通道方便旅客來往通行。

配合慶祝鐵路節，台灣鐵路管理局高雄站上午邀請民眾參訪高雄站新建工程，由高雄站與鐵路改建工程局南工處人員帶領深入工程龐大的地下工地，先體會未來的高雄車站新站與地鐵的便利性。

（中央社記者陳朝福高雄6日電）高雄鐵路地下化工程通車時程將延後，工程人員今天持續加緊進行工程收尾相關作業，主要有實施號誌轉換檢查和列車動態測試等，而新建下沉式廣場的高雄車站，令人眼睛一亮。

最早的高雄車站稱為打狗驛，於日治時期興建的高雄車站舊站為帝冠式建築，未來將移回站前廣場正前方，意喻新舊車站建築融合承傳，也將成為高雄的新地標。

雖然高雄鐵路地下化工程已進入收尾階段，但原訂8月通車的時程，由於有2個車站尚未送電及4站尚未完成消防安全檢查等因素，預估完成檢測程序後，最快於9月通車。

冒著溽暑，鐵路改建工程局南工處人員加緊工程收尾的相關作業。工程人員說，軌道由地上轉為地下，號誌轉換和連線測試很重要，而軌道轉換啣接與新建軌道都必須要進行列車動態整合測試，維護行車安全，另有地下站體通風、防災電力和動線指示路標等測試。

導覽人員表示，新建站體面積廣，樓層也較複雜，包括台鐵和高雄捷運站體分別位於地下2樓與4樓，未來通車會有完善的動線指示路標和服務人員協助。

高雄鐵路地下化工程包含高雄、左營與鳳山等三段計畫，全長15.37公里，在原來的路廊興建雙線地下隧道，將原有的高雄、左營與鳳山等3站改為地下站，並新增內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等7座通勤車站，完成後將消除7處平交道和16處立體交叉路口。（編輯：劉政權）1070606