長者藝術創作 分享感人生命歷程

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮「門諾醫院壽豐護理之家」藝術引導課程，帶領長者透過繪畫、手作藝術分享生命故事，舉辦「白髮榮耀-藝術饗宴」成果發表會，邀民眾領略長者豐富、感人的生命歷程。

高齡94歲的黃鳳嬌年輕時做過裁縫師，會做旗袍、西裝等，手很巧，也有藝術天分，嫁入夫家是大家庭，她還要負起挑水、養豬等工作，十分辛勞。

她年紀大以後因膝蓋退化、需坐輪椅行動，一年前住進壽豐護理之家，女兒鍾純玲說，媽媽被專業照護得很好，也喜歡這裡的環境；看到媽媽的藝術作品，感動之餘，更體會媽媽年輕時的辛苦。