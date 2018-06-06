瑞典王爺　南鯤鯓李大王興到歐洲

王爺在台灣是強勢信仰，光是要弄清楚王爺有多少姓氏、有幾位都是個難以統計的大工程，而王爺神威遠播，鯤鯓王曾經興到瑞典，是少見的海外分靈，被稱為「瑞典大王」。

這位興到瑞典的王爺，是南鯤鯓代天府五府千歲中排行第一的李府千歲，本名李大亮，專長是擇時看日。南鯤鯓代天府內除了神明開基金身之外，還有許多的神明副駕，以及分靈在外的金身。

這尊「瑞典大王」最明顯的特點，就在於祂的底座寫的是英文，而非傳統的中文。原本應該刻著「南鯤鯓李府千歲」的底座，刻的是「HIGHNESS LEE,NAN-KUEN-SHEN（TAI TIAN FU）,TAIWAN REPUBLIC OF CHINA」，意思就是「李殿下，南鯤鯓代天府，台灣中華民國」