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瑞典王爺　南鯤鯓李大王興到歐洲

保庇2018/06/06 15:11
瑞典王爺　南鯤鯓李大王興到歐洲（圖／保庇）
瑞典王爺　南鯤鯓李大王興到歐洲（圖／保庇）

王爺在台灣是強勢信仰，光是要弄清楚王爺有多少姓氏、有幾位都是個難以統計的大工程，而王爺神威遠播，鯤鯓王曾經興到瑞典，是少見的海外分靈，被稱為「瑞典大王」。

這位興到瑞典的王爺，是南鯤鯓代天府五府千歲中排行第一的李府千歲，本名李大亮，專長是擇時看日。南鯤鯓代天府內除了神明開基金身之外，還有許多的神明副駕，以及分靈在外的金身。

南鯤鯓李府千歲曾分靈至瑞典，被稱為瑞典大王。（圖／中草坔代天溫王（溫府千歲、王爺公）神威顯赫Wen Wang部落格）
南鯤鯓李府千歲曾分靈至瑞典，被稱為瑞典大王。（圖／中草坔代天溫王（溫府千歲、王爺公）神威顯赫Wen Wang部落格）

這尊「瑞典大王」最明顯的特點，就在於祂的底座寫的是英文，而非傳統的中文。原本應該刻著「南鯤鯓李府千歲」的底座，刻的是「HIGHNESS　LEE,NAN-KUEN-SHEN（TAI TIAN FU）,TAIWAN REPUBLIC OF CHINA」，意思就是「李殿下，南鯤鯓代天府，台灣中華民國」

這尊神像的由來，是在民國七十年時，有一位台商要到瑞典去發展，就到南鯤鯓請了一尊李大王的分靈金身，到瑞典供奉，祈求一切平安順利。而在金身底座的神明聖號則以國際通用的英文雕刻，讓外國朋友也能了解這是哪位神明。

鯤鯓王的神威不僅僅限於台灣，除了今天介紹的「瑞典大王」，南鯤鯓代天府在泰國已經有兩間分靈廟，且分香與分靈遠至美洲，由此就不難想像，鯤鯓王的神威有如何的強大了。

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關鍵字南鯤鯓代天府李府千歲瑞典大王
台南金天宮　萬善同歸修成金天千

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