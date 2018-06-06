家庭暴力防治20週年　雲林反家暴及兒虐社區預防開跑

丁彥哲表示，台灣是亞洲地區第一個制定「家庭暴力防治法」的國家，也正式宣告「法入家門」的時代來臨，以法律為基礎，建構以被害人為中心的保護機制，而臺灣雲林地方法院民事保護核發是最快、最多且相對人處遇治療裁定率最高之縣市，期盼在縣內社福團體、縣府和社區共同努力下，從源頭根除家暴因子，並藉此建立「防暴」、「反暴」、「無暴」之和諧、有愛社區。

「家庭暴力防治法」自民國87年公布施行迄今屆滿20週年，雲林為擴大宣導家庭暴力防治工作，特別於今(6)日辦理「家庭暴力防治20週年~2018雲林縣反家暴/兒虐社區預防開跑」記者會，除回顧雲林縣政府之家庭暴力防治成果外，也邀請縣內社福團體、社區組織積極投入「反家暴」社區初級預防推廣工作，副縣長丁彥哲、臺灣雲林地方法院檢察署檢察官吳文城、縣議員周秀月、雲林縣婦女保護會理事長廖秋蓉、社會處長徐忠徹、新聞處長張凱傑、虎尾鎮長林文彬共同出席倡議及推動在地化之家庭暴力防治工作。

丁彥哲指出，107年度為落實社區家庭暴力防治行動，由本縣公益彩券盈餘分配款補助財團法人雲萱基金會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所、財團法人勵馨社會福利事業基金會及社團法人雲林縣婦女保護會等社福團體，並結合莿桐鄉、東勢鄉及虎尾鎮等3公所、11社區發展協會，自本月起辦理一系列家庭暴力防治宣導活動，同時，亦積極於社區中推動設置「社區安全守護站」提供便利、安全之服務連結系統。



▲雲林縣雲萱基金會宣導雲林縣之家庭暴力防治成效。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.06)

徐忠徹表示，「網絡團隊合作」是雲林縣推動家庭暴力防治之特色，也是中央肯定及推崇各縣市學習之楷模，在司法、警政、社政、教育、衛政、民政、勞政及縣內公益社福團體之合作下，「家庭暴力防護安全網」計畫有效降低家庭暴力危機程度，再通報高危機案件比例亦由11.5%下降至2.6%，同時，雲林縣更推薦臺灣雲林地方法院潘雅惠法官、臺灣雲林地方法院檢察署吳文城檢察官、原雲林縣警察局婦幼隊吳啟安組長(現為警察專科學校助理教授)及雲林縣警察局婦幼隊薛琮勛偵查員等4人獲得全國家庭暴力防治最高榮耀「紫絲帶」獎；106年更在臺灣雲林地方法院檢察署協助下成立「雲林地區婦幼保護聯繫平台」，在在顯示雲林縣之家庭暴力防治成效。

雲林地檢署檢察官吳文城表示，自88年起全台全面施行民事保護令制度後，93年雲林縣政府依法開辦「駐法院家暴事件服務處」，於法庭上陪同及協助被害人進行開庭並提供各項協助，同時辦理家暴相對人審前教育及審前評估，提供法官為民事保護令核發之參考，有鑑於家庭暴力之終止，家暴相對人之改變具重要之影響因素，因此，雲林縣政府於100年開辦「家庭暴力相對人處遇輔導計畫」提供個案服務、法律協助、夫妻協談團體及社區教育服務，近年來發揮防治成效。



▲財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所宣導反家暴、反兒虐的社區預防工作。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.06)

