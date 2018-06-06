陳佩琪要告媒體　柯文哲：完全尊重她

這件事情要從去年世大運結束後說起，從那時候開始，一直有關於我的不實新聞出來，每天晚上的政論節目再來討論這些假新聞。抹黑、抹紅整整快要一年了，要回應，也不知如何回應，不回應，變成是默認。

我太太很有個性，她本來就是一個獨立的人，所以提告跟寫臉書，也不需要我同意。

三立政論節目質疑台北市長柯文哲申報財產時，名下多了 2 千萬元不明來源，柯文哲妻子陳佩琪發出律師函，要求 7 日內刊登道歉啟事，否則將採取法律行動，對此，柯文哲今（ 6 ）日表示，「如果她最後做了什麼決定，我會完全的尊重她。」

舉例來說，世大運閉幕時的黑衣人沒收場內觀眾的台獨旗幟，但場內維安是憲兵和國安局負責的，這些都不是台北市長直接管轄的，結果政論節目持續罵了一個多月。

之後國安局發了一篇新聞稿，說明場內維安的憲兵是國安局指揮的，和北市府警察局無關，但之前罵成這樣，一篇小小的聲明，根本沒人看。

還有節目拿張照片出來，把黃向羣議員的哥哥黃向成當成辛旗（胡錦濤的助理），影射我去中國大陸做什麼賣台事業，其實當時我還在台大醫院當醫生，實在沒時間、也沒能力搞什麼兩岸事務。甚至還有節目拿出一張 5 百萬的小吃店收據，指控我們選舉帳目不清，最後才說那個是道具，根本提不出任何證據。

最誇張的是，有節目說「郭（郭台銘）柯配」要參選 2020 年總統、副總統，我到目前為止，沒有跟郭台銘見過面，怎麼會有這種新聞？

面對假新聞、真指控，我們也有發聲明澄清，但人家根本不理會，繼續在節目上說謊、造謠。這次講到我們家的財務，不小心被陳佩琪看到，只能算電視台運氣不好，因為我們家的錢，都是她在管的，所以她會跳出來，連很久沒開的臉書都重啟了。

我知道她很生氣，這幾年當市長，我學到「生氣時，不要做決定」，所以我會再跟她溝通。

當然，如果她最後做了什麼決定，我會完全的尊重她。