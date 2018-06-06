中市府保育石虎 設置石虎出沒告示牌

台中市政府積極保育台灣現存唯一的原生貓科動物石虎，除變更花博場地，將棲地保留給石虎，並全國首創石虎保育法制化，將擬定「台中市石虎保育自治條例」；近期更進一步在石虎出沒熱點區，包括后里區仁里里連結東勢區明正里的圳寮路和社區協成里的南華街，完成設置 6 支石虎出沒告示牌，提醒駕駛人注意。

農業局表示，台中花博因保育石虎更改場地，獲得國際園藝生產者協會(AIPH)肯定，從國際花博冠名為世界花博，市府並積極擬訂「台中市石虎保育自治條例」(草案)，已提送台中市議會審查，希望進一步保育石虎的生態棲地。