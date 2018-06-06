中市府保育石虎 設置石虎出沒告示牌

台中市政府積極保育台灣現存唯一的原生貓科動物石虎，除變更花博場地，將棲地保留給石虎，並全國首創石虎保育法制化，將擬定「台中市石虎保育自治條例」；近期更進一步在石虎出沒熱點區，包括后里區仁里里連結東勢區明正里的圳寮路和社區協成里的南華街，完成設置 6 支石虎出沒告示牌，提醒駕駛人注意。
農業局表示，台中花博因保育石虎更改場地，獲得國際園藝生產者協會(AIPH)肯定，從國際花博冠名為世界花博，市府並積極擬訂「台中市石虎保育自治條例」(草案)，已提送台中市議會審查，希望進一步保育石虎的生態棲地。
針對石虎易出沒地點，包括后里區仁里里連結東勢區明正里的圳寮路、新社區協成里的南華街，市府已完成安裝共 6 支石虎出沒告示牌，提醒駕駛人多加注意。
農業局指出，目前石虎族群分布區域的中心為苗栗、台中、南投及彰化，台中現存的石虎數量雖然並非最多，但推斷可能是石虎棲地的遷移及交流重要通道；為此，農業局積極推動石虎族群生態調查，規劃於石虎分布區域研析與現勘其重要棲地與活動廊道的潛在切割區位，盤點各區的水利、道路和交通等進行改善，並提供各相關局處做後續工程改善規劃作業。
未來市府更將以后里區為推動石虎棲地保育與友善農業的示範區，今年已委託台灣石虎保育協會辦理「社區推廣石虎保育計畫」，以公館里、泰安里、廣福里和仁里里等石虎熱區為說明對象，進行社區說明會、問卷訪談、里山倡議及友善環境農作工作坊等，將石虎保育理念引入社區，提升社區參與保育的意願，以增加在地居民對石虎的認同感和榮譽感，做為淺山地區野生動物經營管理與保育的範例。