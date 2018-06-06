蔡英文宣戰：啟動闢謠行動　擊破假消息贏年底大選

2016 年我們執政以來，面對很多艱難的改革工作，年金改革、轉型正義、社會住宅、5+2 產業創新、經濟結構轉型，每一樣事情都很艱辛，也不討好，而且都是不簡單的工作。不過，好做的以前就做完了，不會輪到我們來做。

兼任民進黨主席的總統蔡英文今(6)日在中常會後出席「縣市暨勞工黨部新任主委聯合宣誓典禮」，她期勉新任主委帶領黨部同志，組成最強輔選團隊，共同贏得年底大選。蔡英文同時宣布啟動闢謠行動，指出現在網路上假消息、假新聞頻傳，民進黨除展開網路作戰外，各地方黨部也要跟選民面對面溝通，「千萬不要讓對手扭曲真相」。

各位黨部主委，都是在第一線幫我們做執政的辯護，也幫我們收聽民意。大家做政府的眼睛、耳朵、嘴巴，第一線接觸支持者，告訴他們，民進黨執政，在替台灣做什麼。支持者的抱怨、建議、感受，我們也都要去深深地體會。

時間過得很快，2018 年的選戰又要到了。這一次選戰，有一個重大的意義，就是我們做到一半的改革工作，跟我們的台灣主體跟主權價值，一定要堅持下去。

在這裡，我要請不論是新任、卸任、或是已經卸任的，都還要繼續努力，我要請大家特別做三件事情：

第一，年底的選戰是非常重要的，期待我們新任跟連任的主委，帶領我們黨部的同志，組成最強的輔選團隊，共同贏得年底的大選。

第二，要大力宣揚我們執政的成績。民進黨有時候感覺起來，是一個比較「古意」的政黨，努力做事、忙著做事，卻沒有大聲地說出成果。但是我們的執政是有成績，也希望大家在努力做事兩年之後，現在要走出來大聲講，而且要到處講、重複講，讓支持者知道，投票給民進黨的價值在哪裡。

第三，面對網路謠言，一定要幫忙澄清，也要順便教導選民分辨假消息、假新聞。中央黨部跟各地方黨部要合作，啟動闢謠行動。除了網路作戰，各地方黨部也要直接和選民面對面溝通，我相信這應該是最有效的澄清跟說明的方式，千萬不要讓對手扭曲真相。

年底的大選，是一場艱困的挑戰。每個選區都將是激戰區，不容我們過度樂觀。每個縣市，都只有一個堅定支持的候選人，情勢非常嚴峻，民進黨只有團結，才有機會，我們沒有分裂內亂的空間。

我們要面對的，不只是對手候選人，還有中國無所不在的打壓。所以，我們一定要堅定團結，才能贏得勝選。「團結勝選」，就是我們最重要的目標。2018 沒有失敗的空間，只有勝選，才能讓改革堅定地走下去。

謝謝大家，大家加油！