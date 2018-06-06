大馬最新IPTV+OTT　新媒體電視平台亮相

在馬來西亞擁有20年歷史的ETBC - Enjoy TV廣播電視媒體集團，於今（6）日宣布推出當地最新IPTV加上OTT的全方位新媒體電視平台，同時邀請各國重要媒體單位，如央視CCTV/New TV、《NOWnews今日新聞》、澳亞衛視MASTV、泰國世界一代一路GobaTV等簽署戰略合作協議。Enjoy TV表示，新平台將為當地民眾帶來結合廣播電視專業與互聯網最新的娛樂體驗，並與戰略夥伴創造更多商機與價值。

ETBC - Enjoy TV廣播電視媒體集團，為馬來西亞當地知名電視廣播經營及電視媒體業者，以及電影出品發行集團，多年來積極推展馬來西亞與世界各國影視的交流與合作，旗下公司Enjoy TV Holding Sdn. Bhd. 於2016年4月26日取得當地國家新聞通訊多媒體部MCMC核發的廣播電視經營執照。

Enjoy TV在繼經營DTTV數位免付費電視4個中文頻道及購物頻道、2017年12月取得付費電視平台運營執照後，順應當今新媒體趨勢，今日推出馬來西亞最新IPTV加上OTT的全方位新媒體電視平台，並推出2款電視盒產品，除內建電視直播頻道外，還有最新OTT功能，為目前大馬最新的全方位新媒體電視盒。

特別的是，Enjoy TV推出新媒體電視平台的同時，也邀請來自中國大陸、印尼、泰國、澳門、香港、台灣以及當地的電視台和營運商共400多位嘉賓出席。其中更與當地電視台TV Alhijrah、Bernama News、邁科MKTECK、印尼Diamond Word、印尼衛星電視、印尼網路公司PGASCOM、中國電視劇（網路劇）出口聯盟、央視CCTV/New TV、澳亞衛視MASTV、泰國世界一代一路 GobaTV、《NOWnews今日新聞》、天翼音樂國際頻道簽屬戰略合作協議。

ETBC集團主席、Enjoy TV創辦人拿督葉霆劭指出，此次平台耗費3年籌備，成功整合各國平台資源合作，就是要帶給馬來西亞觀眾高品質以及合法版權的內容。Enjoy TV聯合創辦人兼執行長拿汀周學立則說，平台上擁有各國的直播頻道外，還有自製的本土電視頻道，簽訂8位專屬主持人，並依照各自專長量身打造節目。

此外，新媒體電視平台上另有智慧家居、卡拉OK、購物、電影、連續劇、遊戲、兒童教育、資訊，共計9大版塊的點播應用功能，方便使用者下載各式娛樂APP，也方便搭配電腦和手機的運用，帶給使用者最新穎及全方位的娛樂媒體體驗與服務。