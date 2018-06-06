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觀光前景偏弱 國賓：高品質當競爭基礎

中央社2018/06/06 16:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北6日電）國賓飯店今天召開股東會，國賓指出，去年客房與餐飲的營運績效仍表現穩定，但觀光產業前景趨於偏弱態勢，環境日亦嚴峻，國賓堅持以高品質作為競爭的基礎。

國賓今天召開股東會，由仰德集團副執行長謝漢章主持，通過2017年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利0.4元。會中進行董事全面改選，包括現任董事長許育瑞、總經理李昌霖、營運長林興國等經營高層均順利當選。

國賓2017年合併營收新台幣30.94億元，年減14.31%，但成本控制得宜，歸屬業主稅後淨利4.42億元，年增3.85%，每股盈餘1.21元，創歷史新高。

去年國賓客房部門共接待旅客47萬7322人次，年減幅度為28.5%，所有旅客中，日籍旅客36.1%，華籍旅客占31.6 %，大陸地區旅客占12.4%，美籍旅客占4.3%，其他地區旅客占15.6%。房間出租率各為台北81%，高雄75.7%，新竹77.2%。

國賓說明，去年政府持續推動各項觀光利多，推行新南向政策，雖然陸客來台人數持續衰退，但整體來台旅客仍與去年度相當。另國內餐飲市場雖受景氣影響，客房與餐飲的營運績效仍表現穩定。

展望今年，國賓看好，政府仍持續推動Tourism2020臺灣永續觀光發展策略，透過「開拓多元市場、活絡國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀光及推廣體驗觀光」等5大策略，積極打造台灣觀光品牌。

國賓認為，受到兩岸政經僵局未解、國內景氣疲弱、消費市場供過於求，使得觀光產業前景趨於偏弱態勢，環境日亦嚴峻。

面對此一態勢，國賓表示，仍堅持以高品質作為競爭的基礎，持續優化軟硬體設備，搭配執行標準化流程以延續經典品牌、啟動「國賓經典菜餚廚藝整合計畫」，加深餐飲差異化程度、提升電子商務行銷及通路開發應用的效能，透過整合運用集團資源拓展市場廣度及深度、建立人才培訓體系，致力於員工服務品質升級。（編輯：郭萍英）1070606

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