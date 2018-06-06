肺癌　癌症中的第一殺手

成醫表示，過去肺癌的篩檢工具主要是胸部X光，但因解析度低，許多腫瘤躲在X光之死角不容易被看到，也有研究指出約8-9成的肺癌無法在第一次X光檢查看出，所以，利用X光篩檢並無法減少死亡率。

國民健康署公布的癌症登記報告，肺癌堪稱癌症中的第一殺手，2015年新增加肺癌個案約13000名，同年肺癌死亡人數也有將近9200人，近年來已引起國人相當大的關注；成大醫院一般內科蔡昇翰醫師指出，肺癌在早期時因大多無明顯症狀，所以當因為症狀求醫而發現者，約有一半以上已是末期（第四期），如能於第一期就發現，5年存活率能提升至6成。

蔡昇翰醫師表示，2011年美國的一項大型研究發現，在有較高肺癌發生風險的55-74歲重度吸菸者族群身上，若每年接受低劑量電腦斷層篩檢連續3年，後續平均追蹤6年半，對比於胸部X光的篩檢方式，能減少20％的肺癌死亡率及6.47％的全死因死亡率，由此確立了低劑量電腦斷層的地位。

蔡昇翰表示，低劑量電腦斷層是電腦斷層的一種，但輻射劑量比較低，因肺部有空氣做對比，仍能清楚顯示肺部的結構，在篩檢肺癌上面能取代一般電腦斷層，也成為熱門的健檢項目。

不過，蔡昇翰也指出，低劑量電腦斷層也有其侷限並可能帶來後續的風險，例如過度診斷，有3-5成的一般受檢者會被檢查出有肺結節，而有結節者中真正肺癌的比例不到5％，一旦被發現有肺結節，多數無法直接判斷良性或惡性，而需要接受後續的追蹤，甚至侵入性檢查如切片或開刀，而這些檢查也可能造成如氣胸或血胸等嚴重的併發症。

蔡昇翰指出，倘若擔心癌症發生，經濟上也負擔得起自費篩檢，建議在有多專科肺癌診治經驗的機構進行，多了解相關風險及可能的後續計畫，才能得到篩檢真正的益處。