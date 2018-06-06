NCC擬訂參考原則 解決頻道上下架爭議

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開第806次委員會議，並舉行會後記者會，副主委翁柏宗說，為了減少頻道及有線系統間的上下架等爭議，委員會決定訂定「系統經營者訂定上下架規章參考原則」草案。

近來發生多件跟頻道上下架有關的爭議，像是民視新聞台去年11月初在中華電信MOD上架，隨即凱擘系統就下架民視2台，引發爭議；而台灣寬頻TBC也因為授權金及頻道上架問題，跟民視談不攏，導致旗下5家有線電視公司將民視新聞台斷訊，造成收視戶權益受損。

（中央社記者朱則瑋台北6日電）NCC今天表示，將訂定「系統經營者訂定上下架規章參考原則」草案，以標準原則及框架，當作有線電視系統業者參考，把上下架及頻道異動規章寫清楚。

翁柏宗說，根據現行有線廣播電視法第37條規定，有線系統業者應自行提出上下架規章，不過每個業者提出的內容都不盡相同，沒有參考標準，造成近來多起爭議案件，NCC希望訂出標準原則及框架，提供業者參考，讓整個上下架機制更公平，交易資訊透明化，產業可以健全發展；草案訂定後，還會找頻道業者、有線電視系統業者、消費者團體及公民團體等利害關係人表示意見。

草案預計將會有4項綱要，包括總則、頻道規劃指標、專責審查程序及附則，總則會明訂適用時機、適用對象、用詞定義、一致性標準或共同聲明；頻道規劃指標則會訂出具體可操作的上下架及頻位異動指標，像是收視滿意度調查、傳播本國文化義務及有利多元文化發展等面向。

專責審查程序部分，則會訂出由內部專責單位或引入外部公正單位，依據頻道規劃指標辦理指標評核作業，同時進行產業、消費者等各方面影響評估，另外也要求應自主規範頻道業者向系統業者申請上下架時，雙方權利義務對等的應備文件等責任。

附則部分，則要求系統業者應向頻道業者揭露上下架原則，並納入內部控制，導引有線電視系統能夠更公平、公開地與各頻道商議約。

翁柏宗指出，近期會蒐集各界意見，進行彙整檢討，針對草案細部條文進行討論，等一切行政程序完備才會施行；當正式參考原則施行後，假使業者提出的規章有不合乎原則之處，NCC可命其改正。

翁柏宗說，希望訂出參考原則可促進系統業者提供多元化節目，透過保護符合上架指標的頻道地位，間接促使系統業者增加採購，有利頻道內容智慧財產權費分配，用於充實內容發展，並以政策引導先於法令規制，避免政府過度干預頻道授權市場，導致產業結構僵化等不利結果。(編輯：陳永昌)1070606