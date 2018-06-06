NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈日喝4次嗎啡嘔吐　傅達仁嘆折騰死經營權未報　天然氣之神遭罰上百萬8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

NCC擬訂參考原則 解決頻道上下架爭議

中央社2018/06/06 16:11
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者朱則瑋台北6日電）NCC今天表示，將訂定「系統經營者訂定上下架規章參考原則」草案，以標準原則及框架，當作有線電視系統業者參考，把上下架及頻道異動規章寫清楚。

近來發生多件跟頻道上下架有關的爭議，像是民視新聞台去年11月初在中華電信MOD上架，隨即凱擘系統就下架民視2台，引發爭議；而台灣寬頻TBC也因為授權金及頻道上架問題，跟民視談不攏，導致旗下5家有線電視公司將民視新聞台斷訊，造成收視戶權益受損。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開第806次委員會議，並舉行會後記者會，副主委翁柏宗說，為了減少頻道及有線系統間的上下架等爭議，委員會決定訂定「系統經營者訂定上下架規章參考原則」草案。

翁柏宗說，根據現行有線廣播電視法第37條規定，有線系統業者應自行提出上下架規章，不過每個業者提出的內容都不盡相同，沒有參考標準，造成近來多起爭議案件，NCC希望訂出標準原則及框架，提供業者參考，讓整個上下架機制更公平，交易資訊透明化，產業可以健全發展；草案訂定後，還會找頻道業者、有線電視系統業者、消費者團體及公民團體等利害關係人表示意見。

草案預計將會有4項綱要，包括總則、頻道規劃指標、專責審查程序及附則，總則會明訂適用時機、適用對象、用詞定義、一致性標準或共同聲明；頻道規劃指標則會訂出具體可操作的上下架及頻位異動指標，像是收視滿意度調查、傳播本國文化義務及有利多元文化發展等面向。

專責審查程序部分，則會訂出由內部專責單位或引入外部公正單位，依據頻道規劃指標辦理指標評核作業，同時進行產業、消費者等各方面影響評估，另外也要求應自主規範頻道業者向系統業者申請上下架時，雙方權利義務對等的應備文件等責任。

附則部分，則要求系統業者應向頻道業者揭露上下架原則，並納入內部控制，導引有線電視系統能夠更公平、公開地與各頻道商議約。

翁柏宗指出，近期會蒐集各界意見，進行彙整檢討，針對草案細部條文進行討論，等一切行政程序完備才會施行；當正式參考原則施行後，假使業者提出的規章有不合乎原則之處，NCC可命其改正。

翁柏宗說，希望訂出參考原則可促進系統業者提供多元化節目，透過保護符合上架指標的頻道地位，間接促使系統業者增加採購，有利頻道內容智慧財產權費分配，用於充實內容發展，並以政策引導先於法令規制，避免政府過度干預頻道授權市場，導致產業結構僵化等不利結果。(編輯：陳永昌)1070606

陸戰隊模擬夜戰犯台共軍 震...檢警瓦解盜伐集團逮15人 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan