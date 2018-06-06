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中央社

中部地區萬安演習 7日實施

中央社2018/06/06 16:20
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）中部地區將於7日下午1時30分起到2時實施萬安41號演習，台中市警察局今天提醒民眾，演習警報發放後，將實施交通管制，人、車一律按規定，進行防空疏散避難。

警方表示，中部地區演習將於7日下午1時30分至2時實施，採有預告、同時段方式，於白天實施30分鐘的防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制及戰災救護等實作演練；演習警報解除後，台中市將另行辦理「應變指揮中心轉移試行驗證演練」。

為加強宣導演習事項，警方指出，市警局除於公共場所張貼宣傳海報及向民眾發送宣傳單外，今年特別製作並發送英語、日語、越南語、印尼語及泰語等5國語言宣導單且於市警局官網宣導，籲請在台外籍人士遵守相關法令及配合管制。

市警局表示，演習期間，在不影響民眾上下班（學）與主要作息狀況下，演習地區內各公、民營工廠、公司照常營運作業，但須關閉門窗及實施人員管制（台灣電力公司不實施斷電措施）。

警方提醒民眾，演習警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員指（引）導，進行防空疏散避難（軍事單位依其防空計畫實施），並引導民眾確實進入防空避難處所，居家者應緊閉門窗及實施燈火管制。

警方強調，演習期間違反疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要的管制者，依民防法第25條規定處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。（編輯：施燕飛）1070606

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