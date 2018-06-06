畢業的季節 台東今年鳳凰花不缺席

（中央社記者盧太城台東縣6日電）在台東，缺席2年畢業典禮的鳳凰花，今年趕上畢業季節。植物專家、桃源國小校長鄭漢文今天指出，火紅的花朵充滿熱情，就像彼此堅定的感情，在離別時刻相互祝福。

鳳凰花開象徵畢業生邁向另一個人生，和同學道別離的季節，美艷的鳳凰花，是畢業生最燦爛、美麗的祝福，也淡化了離情傷感。

不過，台東這幾年因氣候關係，鳳凰花開時序錯亂，有時候，畢業季節還沒到就提前開花，有時候畢業季節過了，鳳凰花才姍姍來遲。

前年，春天發生霸王寒流，打亂鳳凰樹的生理時鐘，鳳凰花開的「零零落落」；接著，夏天時颱風尼伯特重創台東，毀了上百萬棵樹木，鳳凰樹也遭到摧殘，鳳凰花已經2年來不及參加畢業典禮。