檢警瓦解盜伐集團逮15人 逃逸移工在列

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）保七總隊第五大隊今天宣布破獲以蕭姓、朱姓、黃姓男子為首的盜伐集團，被逮15人中有3名越南籍人士，其中一人為逃逸移工，另查扣百餘件珍貴林木，市價估計逾300萬元。

保七總隊第五大隊副大隊長盧世哲指出，南投林區管理處水里工作站人員106年底執行巒大事業區林班地清查時，蕭姓主嫌與6名外籍移工一見巡護人員隨即逃逸無蹤，現場遺留下7個揹架和7塊珍貴扁柏角材，林管處隨即報請南投地檢署偵辦。

南投地檢署指揮保七總隊第五大隊、集集分局等單位組成專案小組偵辦，半年多來，多次會同南投林管處深入山區追查、跟監、蒐證，見時機成熟，4、5日動員保七第五、第六大隊、南投縣警察局、南投、雲林專勤隊等單位逾百名人力，兵分多路，同步搜索南投、雲林等12處所，逮捕蕭嫌等12名盜伐共犯及3名越南籍移工到案。