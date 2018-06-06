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中央社

檢警瓦解盜伐集團逮15人 逃逸移工在列

中央社2018/06/06 16:16
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）保七總隊第五大隊今天宣布破獲以蕭姓、朱姓、黃姓男子為首的盜伐集團，被逮15人中有3名越南籍人士，其中一人為逃逸移工，另查扣百餘件珍貴林木，市價估計逾300萬元。

保七總隊第五大隊副大隊長盧世哲指出，南投林區管理處水里工作站人員106年底執行巒大事業區林班地清查時，蕭姓主嫌與6名外籍移工一見巡護人員隨即逃逸無蹤，現場遺留下7個揹架和7塊珍貴扁柏角材，林管處隨即報請南投地檢署偵辦。

南投地檢署指揮保七總隊第五大隊、集集分局等單位組成專案小組偵辦，半年多來，多次會同南投林管處深入山區追查、跟監、蒐證，見時機成熟，4、5日動員保七第五、第六大隊、南投縣警察局、南投、雲林專勤隊等單位逾百名人力，兵分多路，同步搜索南投、雲林等12處所，逮捕蕭嫌等12名盜伐共犯及3名越南籍移工到案。

檢警調查，以蕭姓（51歲，有毒品、竊盜、森林法等前科）、朱姓（39歲，有妨害性自主刑案紀錄）男子為首的盜伐集團，專門糾集越南籍逃逸移工，上山尋找早年伐木留下的珍貴樹頭，以鏈鋸分解成塊，再以人工搬運至山區道路，由黃姓男子（28歲，毒品、竊盜、偽造文書前科）以每趟新台幣3000至5000元代價，載運移工、木頭下山，轉賣給張姓買主銷贓牟利。

此外，葉姓男子（46歲，殺人未遂、公共危險、森林法等前科）負責承租山區工寮，供參與盜伐的越南籍逃逸移工居住、暫放盜伐林木，並提供土造霰彈槍、彈及十字弓等物，供逃逸移工打獵及防身之用。

警方共查扣竊自國有林班地珍貴林木肖楠、紅檜、扁柏、牛樟等樹材、藝品121件，總重443.4公斤，估計市價逾300萬元，作案用鏈鋸、鏈條、無線電等器具、土造霰彈槍一把、制式霰彈151顆及十字弓一把、箭94支、二級毒品安非他命12.53公克。

盧世哲表示，近幾年逃逸移工參與盜伐，儼然成為社會治安隱憂，此次查獲3名越籍人士，其中一人是逃逸移工，另2人分別是觀光名義申請來台的越南人和越南籍配偶，3人均涉嫌持有吸食毒品。

全案訊後將蕭姓嫌疑人等15人，依違反森林法及槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送南投地檢署偵辦，其中蕭姓、黃姓、朱姓主嫌及斑姓逃逸越南移工經檢方聲押獲准。（編輯：李錫璋）1070606

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