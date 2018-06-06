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國道4號豐潭段　盧秀燕與江啟臣勘工程進度

記者黃玿琮／台中報導2018/06/06 16:30
▲立委江啟臣與台中市長參選人盧秀燕（左），勘查國道4號豐原潭子段工程進度。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.6）
▲立委江啟臣與台中市長參選人盧秀燕（左），勘查國道4號豐原潭子段工程進度。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.6）

立委江啟臣與台中市長參選人盧秀燕，為了解國道 4 號豐原潭子段工程進度， 6 日邀集交通部高速公路局與地方民代、里長現場會勘；盧秀燕強調，該路段將牽動北臺中及太平、大里等交通的重要建設，但在建設之前可能有的交通黑暗期，盼市府全力的協助配合，期能按照規劃於民國 110 年完工。

江啟臣與盧秀燕 6 日邀請交通部高速公路局，以及市議員張瀞分、陳本添與地方里長現場會勘，目前工程分五標同步進行中，實際進度均超前預定進度。江啟臣指出，「交通」是大臺中發展鏈中的基本功，因為人口留得住、遊客進得來、農產品出得去，經濟自然能有發展。要求工程單位三項原則「掌握進度、注意安全、做好溝通」，如期打通豐潭的交通動脈。

國道4號豐原潭子段工程建造經費為 189 億 7,600 萬元（包含用地費為 211 億），截至 5 月底為止，實際進度略微超前（預定進度為 1.72 ％，實際進度為 2.19 ％），工程單位將維持既有節奏，努力在 110 年7月底前竣工。交通部第二新建工程處處長郭呈彰表示，工程分為五標發包，現已經同步進行中，其中C712標案還挖掘了朴口文化遺址，工程單位會在保護古物，並兼顧工程進度下，力求如期完工。

江啟臣表示，當初這條道路原本希望能結合東豐快速道路一起，無奈東豐快因種種因素被擱置。然而，他仍緊盯著工程的進度，特別是事前周邊土地徵用進度、路線微調、拆遷補償協調事宜等等，都牽動著工程是否能如期完工。

盧秀燕強調，這個路段將牽動北臺中及太平大里等交通的重要建設，感謝江啟臣在中央爭取 200 多億的預算。但是，在建設之前可能有的交通黑暗期，期盼臺中市政府應該全力的協助配合。

市議員張瀞分及陳本添都提到，工程可能會造成的交通衝擊，將會督促市府全力配合，讓影響降到最低。在地翁子里連佳振里長則補充，東豐快速道路的停擺導致無法跟國道 4 號豐潭段連結讓他非常擔憂，因為會連帶影響南田、翁子、翁社以及朴子等交通，特別是附近還有國小、國中以及高中，在交通尖峰時段絕對會大打結。

關鍵字江啟臣盧秀燕國道四號豐潭段高速公路局
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