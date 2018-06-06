中市停車需求大　市府考慮設APP平台解決

張芬郁表示，台中市晉升第二大城，車輛也隨人口逐年攀升，至今約已 105 萬台小型車，目前台中路外加路邊停車格約 12 萬 8 千多個，只夠 12 ％的供給量，若受到福利政策吸引的人越來越多，真的快要引爆交通危機了。她說，據交通部最新資料顯示，台中人回家平均每次要花 9 分鐘尋找停車位，且超過平均的大有人在，以大里面積不大，但人口一直在成長的新興區域來說，停車需求較原市區更為窘迫。

台中人平均每次要花 9 分鐘在住家附近找停車位，市議員張芬郁今(6)日在市議會進行交通地政業務質詢指出，市府停車政策以「路外為主、路邊為輔」為導向，但現在兩者相加也僅能提供12%的停車量，她要求交通局多加複製益民國小結合社區模式，以及利用高灘地、舊河道規劃停車空間等措施，積極輔導闢建路外停車場，加速「屯區市區化」的腳步。

張芬郁指出，市長林佳龍說「解決城鄉差距要從教育、交通來著手」，她贊同市府將益民國小、立新國中小以活動中心暨地下停車場方式共構，一併解決學校教學及地方停車問題，但大里地狹人稠，用地取得困難，霧峰則因都市計畫關係無法規劃停車用地，因此希望交通局在屯區廣為複製此類模式，如成功國中、霧峰國小皆有條件施作。

張芬郁強調，建築物釋出、增設停車空間已經是趨勢，而交通停車政策全台皆以「路外為主、路邊為輔」為施政方向，她呼籲市府積極盤點可利用的機關和土地，來輔導及闢建路外停車場，提升台中市民交通品質，加速「屯區市區化」腳步。

交通局長王義川表示，交通局近年來積極尋覓例如國有財產署、國防部、文中、文小等閒置公有土地，以代管或合作闢建方式，由交通局先行闢建為臨時停車場，增加當地停車空間供給，有效疏解當地停車需求並整頓交通秩序，同時也減少公有地閒置情形。

同時，持續視未開闢停車場用地的區域整體規畫，依序辦理徵收作業並評估可行性，平均每年至少完成興闢7座以上平面路外停車場，並因應近年共享經濟興起，以「土地共享」概念結合民間力量，鼓勵活化閒置土地申請停車場登記證，不僅因應市民停車問題，也減少政府財政支出、讓業者獲得合理利潤，創造多贏。

王義川也指出，目前正進行「台中交通網」及「台中e停車」App功能整合，將統一以「台中交通網」為停車資訊平台，提供停車收費資訊、公有民營停車場、即時剩餘車位、停車費查詢，以及多元線上即時繳費、充電設施查詢、未繳費推播通知等多項功能，多方參考民間業者App，提升便民使用性。