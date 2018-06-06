經營權整合未申報　天然氣之神朱坤塗家族遭罰540萬

公平會今（6）日召開委員會，會中決議開罰朱坤塗家族關係企業因與關係人在取得欣雄天然氣等5家公用天然氣事業持股及經營權的過程，未依規定事先申報，違反公平交易法第39條規定，處相關事業新台幣20萬元至90萬元不等罰鍰，合計共罰540萬元。
公平會表示，公用天然氣事業是以導管供應家庭、商業及服務業等用戶，目前國內有25家分區獨占公用天然氣事業，供應「民生天然氣」與「非民生天然氣」等2種不同的商品，根據檢舉，公用天然氣事業屬壟斷事業，朱坤塗家族在取得欣雄天然氣總經理一職後，逐步取得欣雄、欣南、欣林、欣彰、裕苗等5家公用天然氣事業經營權，朱家在取得事業持股或經營權過程中，疑涉及違反公平交易法規範。
據了解，朱坤塗被稱作是天然氣經營之神，目前是上櫃公司欣雄天然氣的董事長。公平會說明，朱坤塗家族透過轉投資公司及關係自然人，包含興泰、坤泰、坤山建設、大坤投資、寶泰投資、寶坤實業、惠普投資，以及和通投資等事業，持有或取得5家公用天然氣事業股份或擔任董監事席次。
在有關與欣雄天然氣結合部分，就興泰、惠普投資控制業務經營、人事任免方面，各處60萬元罰鍰；與欣南天然氣結合方面，處大坤投資、坤山建設各40萬元罰鍰，寶泰投資、寶坤實業各20萬元罰鍰；有關與欣彰天然氣結合部分，就坤泰、興泰與大坤投資分處90萬元、60萬元及30萬元罰鍰；與裕苗天然氣結合方面，令其改正，並分處朱文輝、大坤投資各60萬元罰鍰，總計共罰540萬元。