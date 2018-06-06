徐世榮挺吳音寧痛批柯文哲　網酸：比綠營議員還熱心

徐世榮在臉書發文表示，當藍營市議員指控吳音寧送洋酒時，按理不是應由藍營市議員負擔舉證責任嗎？柯 P 怎麼反而是大舉查北農的帳呢？吳音寧對於「莫須有」的指控，到底要如何提出證據？他質疑，柯 P 既然都已派員查帳，為何還假惺惺的說不會懷疑吳音寧的品德？這不就是說一套做一套嗎？並直說「柯 P 完全配合藍營來打擊吳音寧！我是台北市長選民，年底我絕不投柯 P ！」

徐世榮接著又發文指，「柯文哲正在複製過往白色恐怖時期的恐怖邏輯！二二八及白色恐怖時期，掌權者說你有罪就是有罪，是不用拿出證據的，反而是你必須自己證明自己沒有罪。很遺憾的，柯文哲正在複製這樣的恐怖邏輯。」



▲政大教授徐世榮在臉書接連發文痛批柯 P ，力挺北農總經理吳音寧。（圖／翻攝自政大教授徐世榮臉書）

徐世榮接連在臉書痛批柯文哲，引發網友留言反嗆：「教授急什麼？怕查到你嗎？」「查帳怎麼了嗎？還是你覺得北農可以不被監督啊？」「你這兩篇 舉證剛好顯示矛盾 立場因人而異 毫無邏輯 真不知你如何教學生 為人師表 也要去多進修吧」、「 一連幾篇都是吳音寧，比綠營議員還熱心哪」、「公司法上有規定監察人可以查帳，以免發生弊端，市政府依法辦事有何錯！」「沒有還怕被查？什麼邏輯啊」。