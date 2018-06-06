吞嚥困難不適應鼻胃管 胃造廔納入選擇

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中慈濟醫院肝膽腸胃科醫師蔡松茂今天表示，當病人吞嚥困難，透過鼻胃管可提供必要營養，針對灌食達6個月以上的病人，胃造廔是另種選擇，以提升病人生活品質，降低併發症。
91歲張奶奶，兩年半前中風，灌食靠鼻胃管伸入鼻子進到胃部，愛美的奶奶看著鏡中的鼻胃管，常自言自語「鼻子怎麼變那麼長就像大象」，她因無法適應異物感，屢屢自拔管路。
蔡松茂說，重穿鼻胃管過程十分難受，張奶奶又想要掙脫、扯掉管子，雙手被綁起來約束，反覆插管加上每月例行換管，造成她喉嚨感染引發咳嗽，甚至發燒、肺炎，一年多達兩、三次。後來裝置胃造廔，如今造口放在衣服下面，她重拾笑容。
另外55歲的林先生，11年前罹患鼻咽癌三期，追蹤情況良好，但多年前的放射治療造成吞嚥困難的後遺症，進食會不斷嗆到，反覆感染、發燒再發展成肺炎。
隨著進食量愈來愈少，173公分高的林先生，體重從罹病前的90幾公斤，掉到最瘦只剩下48公斤，林先生接受胃造廔術，自己動手灌食，既方便又乾淨。
蔡松茂指出，內視鏡胃造廔手術，在輕度鎮靜下無痛執行，藉由內視鏡協助下作腹部定位及胃造廔管置入，大部分病人僅需皮膚的局部麻醉，傷口僅有約1到1.5公分，大幅減少外科手術胃造口的麻醉及手術風險。（編輯：陳清芳）1070606