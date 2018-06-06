跨境運毒遭通緝 男逃亡菲國9年遭遣返

（中央社記者黃麗芸台北6日電）台菲警方攜手合作，於去年7月查獲逃亡菲律賓長達9年的台籍李姓男子，他涉及從中國大陸走私61公斤愷他命和123公斤毒品原料入境而遭通緝，警方於今天將他押解返國歸案。

刑事局今天下午召開破案記者會，副局長呂春長表示，50歲李男涉嫌在民國98年11月自中國大陸走私毒品至台灣，其他在台接應嫌犯遭檢調查獲，李男則滯留在對岸，並於同年12月從中國大陸潛逃到菲律賓而遭通緝。

呂春長指出，台、菲雙方於106年3月簽訂「台菲共同打擊跨國犯罪瞭解備忘錄」，隨後菲國警方在接獲台灣警方請求協助後，於去年7月在菲國馬尼拉市查獲李男，並於今天中午解送回台，這也代表雙方良好合作關係。