陸破獲走私出口鋼鐵廢料241萬公噸

（中央社台北6日電）中國海關總署4日晚間展開打擊走私出口鋼鐵廢碎料的聯合查緝行動，在多地共逮捕嫌犯245人，涉案鋼鐵廢碎料多達241萬公噸，初估價值人民幣48億元（約新台幣225億元）。

大陸央視新聞報導，從去年開始打擊「地條鋼」、拆除中頻爐後，廢棄鋼鐵在大陸出現明顯的供多於求的局面。儘管政府對廢鋼出口祭出40%的出口關稅，但由於國內外價差將近一倍，大陸廢鋼出口量由2016年的1045公噸暴漲至2017年的220.28萬公噸。

中國海關總署官網6日通報，海關在日常監管中發現一段時間以來鋼鐵廢碎料出口數量驟增，存在低報價格走私出口的重大嫌疑，涉及全國多個地方，決定展開打擊聯合專項行動。