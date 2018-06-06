準備出港轉賣牟利 警查獲市值40萬未稅菸

（中央社記者蘇木春台中6日電）王姓男子昨天凌晨向台中港內的中國籍船員購買市值新台幣40萬元的未稅香菸，準備夾帶出港轉賣，被台中港務警察總隊員警查獲，警方訊問後將移請台中市政府裁罰。

台中港務警察總隊今天表示，南突堤中隊警員白志翔與賀煒程，5日在台中港內的南泊渠管制站執行守望勤務，凌晨2時多警方見兩輛自小客車準備出港，但兩車跟車跟的很近，後方車輛更行駛在中線車道，員警立即將兩部車一併攔下查驗身分。

警方檢查後方車輛駕駛身分時，發現44歲王姓駕駛雖持有商港區車輛定期通行證，及商港區人員長期通行證，但神情十分緊張，員警請王男配合打開車門及後車廂，赫然發現多箱未稅菸，經清查有大衛杜夫紅標、大衛杜夫黑標及七星菸總共8箱400條、共計4000包，為台中港務警察總隊近年查獲數量最多的未稅菸。