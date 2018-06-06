影／暫定古蹟礁溪天主堂被拆　前院生不捨文史工作者批

被列為「歷史建築」，位於礁溪鄉中山路巷弄內的礁溪天主堂，昨（5）日晚上無預警被拆除一大半，引起宜蘭文化界一片譁然。曾經在礁溪天主堂附設文聲復建院生活一段時間的退休教師吳炎文看到此一情景難過的表示，一個值得留念的地方竟然一夕之間變成斷垣殘壁，他很想知道到底為什麼？明明被列為「古蹟」，何以就這樣被拆除，問題到底出在哪裡？而文史工作者林正芳更痛批，礁溪天主堂被列為「歷史建築」，但文化局卻沒有作為，是刻意的行政怠惰。

位於礁溪鄉中山路巷弄內的礁溪天主堂建於民國52年，至今已經有55年的歷史，一旁附設的文聲復建院，民國60年興建，當時收容許多小兒麻痺的兒童。這些建築，去（106）年被宜蘭縣文資審議委員會指定為「歷史建築」，其「暫定古蹟」的身分今年4月底到期，但並未獲展延，今天一早卻被人發現牆壁已被拆除一大部分。曾經在這裡接受治療的蘇澳海事學校退休教師吳炎文聞訊趕來察看，發現昔日生活的院舍已被拆除一大半，吳炎文難過的表示，一個值得留念的地方竟然一夕之間變成斷垣殘壁，他很想知道到底為什麼？明明被列為「古蹟」，何以就這樣被拆除，問題到底出在哪裡？