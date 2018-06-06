機捷自救會控執法過當 警：處理無不妥當

徐世榮今天帶著徐玉紅、台灣農村陣線理事長洪箱、以及機場捷運A7站區自救會成員、同時也是徐玉紅先生的黃世雄等人到立法院召開記者會，抗議警察執法過當。

推動台灣智慧物流，中華郵政選定桃園市龜山區鄰近機場捷運A7站土地，興建「郵政物流園區及跨境物流營運中心」，5日舉行動土典禮。由於A7土地徵收、開發爭議不斷，機場捷運A7站區自救會會長徐玉紅等人也到場舉牌表達訴求。

黃世雄說，郵政園區就在他家對面，那是祖先被徵收的土地，他只是想過去拍個照，有機會再跟行政院長賴清德陳情；但當時已有10多個警察跟在身邊，突然現場有人下令，他就被騰空抓起，為了不被抓走試圖掙脫，就被摔到地上，因而受傷。

徐玉紅聲淚俱下的說，當黃世雄摔到地上，她想過去救援，但遭警察包圍著無法行動。說到激動處，徐玉紅放聲大哭。

徐世榮表示，黃世雄與徐玉紅走出家門口，在人行道上面舉牌、拍照，但就被警察限制了人身的自由，這是不應該發生的事；要求政府應道歉與賠償，這樣的情況不應再發生，同時他也希望政府能廢止區段徵收制，因為當地居民都是區段徵收的受害者。

對於遭控執法過當，桃園市警局龜山分局副分局長張鶴瓊回應表示，昨天上午9時30分，警方在執勤時發現陳抗民眾黃男，突然任意穿越馬路並橫越安全島意圖滋擾，由於馬路上大型車輛來往頻繁，明顯有危害公共安全和生命、身體危險。現場執勤員警除立即制止，並在口頭告誡無效後，依規定對黃男加以管束。

張鶴瓊表示，在管束中的黃男表示要離去時，警方即停止管束，並協助黃男離去，檢視處理過程中尚無不妥當之處，且符合比例原則，也是預防危害的必要作為。（編輯：楊凱翔/溫貴香）1070606