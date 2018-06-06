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感冒四肢無力應盡速就醫　當心罕病上身

記者凌芸斐／台中報導2018/06/06 17:28
▲亞大醫院神經內科主治醫師黃紫英替患者進行反射檢查。（圖／公關照片）
▲亞大醫院神經內科主治醫師黃紫英替患者進行反射檢查。（圖／公關照片）

台中43歲賴小姐懷疑得了小感冒不在意，不料幾天後雙手和下肢開始麻木，不僅上完廁所都難以起身，甚至連化妝都有困難，嚇得她直奔醫院檢查，確診為「急性發炎性去髓鞘多發性神經病變」，經接受5次血漿置換治療後，從原本幾乎癱軟的狀態，進步到可隨意行走並順利返家休養，讓她開心感謝直說：「又可以美美出門了」！

亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師黃紫英指出，賴小姐起初對雙手末端麻木的現象時不以為意，以為只是之前感冒的後遺症，沒想到後續幾天連下肢都開始無力，嚴重影響生活，趕緊就醫並配合神經傳導及腰椎穿刺抽取脊髓液檢查，確診為「急性發炎性去髓鞘多發性神經病變」（AIDP），所幸緊急透過血漿置換將肇禍的抗體過濾出來後，患者無力狀態迅速獲得改善。

黃紫英介紹，「急性發炎性去髓鞘多發性神經病變」為一種罕見免疫相關疾病，每年發生率為每10萬人中約1至2人得病，好發於年輕成年人，或55歲以上的年長者，其致病機轉為人體遭感染後，身體自身產生對抗感染的抗體，而此抗體卻又攻擊包覆在神經表面的髓鞘，進而造成神經發炎，影響神經訊息的傳遞。

黃紫英指出，臨床上患者會出現肢體麻木、無力的現象，也有少數患者會有下背痛症狀，約50%至60%的患者在發病約3周前有感染病史，如感冒、喉嚨痛、腹瀉等，或者曾接受重大手術、注射疫苗、生產等。

若症狀出現後置之不理，則「急性發炎性去髓鞘多發性神經病變」會持續惡化，約在第3周達到最嚴重的程度，約有20%的個案會演變為呼吸衰竭，必須輔以呼吸器治療。

黃紫英提到，治療方面通常利用血漿置換，移除體內作怪的抗體，或者透過靜脈注射免疫球蛋白中和抗體，前者與洗腎相似，在患者身上插1支洗腎管，每2到3日執行1次，有健保給付；後者雖只需靜脈注射，感覺較輕鬆舒適，但因需自費動輒20萬以上，故並非治療首選。

黃紫英提醒，雖然此病的預後多數良好，但仍有約20%的病人，會殘留某種程度無法恢復的障礙，且此病並非終身免疫，日後仍約有3%的復發機會，至於患者的恢復程度，與疾病發生時神經受損程度有關，因此若是感冒或腸胃道感染後，出現四肢無力、麻木等情形，應盡早就醫，才能得到最佳療效。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字罕見疾病內科麻木aidp血漿置換
徐世榮挺吳音寧痛批柯P　網友酸爆

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