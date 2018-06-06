NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈停車收費時間　中市議員呼籲縮短業者推出海陸霸王粽搶攻端午商機8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
社會

台大女遭分屍逾半月　兄悲悼亡妹：正義能還我們公道嗎？

社會中心／綜合報導2018/06/06 17:04
▲朱姓男子殺害黃姓女友並以殘忍手段分屍，犯後疑似畏罪上吊自殺。（圖／翻攝自臉書 , 2018.05.31）
▲朱姓男子殺害黃姓女友並以殘忍手段分屍，犯後疑似畏罪上吊自殺。（圖／翻攝自臉書 , 2018.05.31）

擔任健身教練的朱峻穎，日前狠心殺害黃姓女友並分屍後畏罪上吊自殺，手段凶殘震驚社會。事發至今半個多月，黃女內臟仍未尋獲，而她的哥哥今（ 6 ）日在臉書 po 文悲痛喊話「正義能還我們公道嗎？」

上月 28 日，黃姓女子被發現慘遭朱姓男友殺害，屍體更被殘忍地分裝成 8 大袋。在失聯期間，她的哥哥曾將相關訊息 po 到「爆料公社」希望網友協尋，不料最後還是傳來妹妹遇害的消息。

事發後，黃女哥哥幾次在臉書發文悼念妹妹，今日更 po 出一張全家福照片，寫道「努力的調整與壓抑卻也無法平息心中那熾熱的怒火和悲絕的哀傷。正義能還我們公道嗎？接下來的路在哪裡.....」透露著連日來的憤怒和悲傷。

網友們看了後也紛紛為他打氣「加油，會有公道的！」「同學，加油唷要挺住，過度壓抑也是會受傷的，心情不好的時候，我會試著自己獨自走走散心」、「加油！老天會眷顧你們的」、「把悲憤會(化)為力量，你還要連妹妹的那份力量一起照顧爸媽，加油！」


▲黃女哥哥在臉書發文，透露連日來承受的憤怒和悲傷。（圖／翻攝自臉書 , 2018.06.06）

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字情殺分屍正義台大女臉書上吊
吳彥霆家屬抵現場招魂　父鞠躬淚謝疑為爭產遭兄砍殺　弟臟器外露慘死

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan