台大女遭分屍逾半月　兄悲悼亡妹：正義能還我們公道嗎？

擔任健身教練的朱峻穎，日前狠心殺害黃姓女友並分屍後畏罪上吊自殺，手段凶殘震驚社會。事發至今半個多月，黃女內臟仍未尋獲，而她的哥哥今（ 6 ）日在臉書 po 文悲痛喊話「正義能還我們公道嗎？」

上月 28 日，黃姓女子被發現慘遭朱姓男友殺害，屍體更被殘忍地分裝成 8 大袋。在失聯期間，她的哥哥曾將相關訊息 po 到「爆料公社」希望網友協尋，不料最後還是傳來妹妹遇害的消息。

事發後，黃女哥哥幾次在臉書發文悼念妹妹，今日更 po 出一張全家福照片，寫道「努力的調整與壓抑卻也無法平息心中那熾熱的怒火和悲絕的哀傷。正義能還我們公道嗎？接下來的路在哪裡.....」透露著連日來的憤怒和悲傷。