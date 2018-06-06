台大女遭分屍逾半月　兄悲悼亡妹：正義能還我們公道嗎？

擔任健身教練的朱峻穎，日前狠心殺害黃姓女友並分屍後畏罪上吊自殺，手段凶殘震驚社會。事發至今半個多月，黃女內臟仍未尋獲，而她的哥哥今（ 6 ）日在臉書 po 文悲痛喊話「正義能還我們公道嗎？」
上月 28 日，黃姓女子被發現慘遭朱姓男友殺害，屍體更被殘忍地分裝成 8 大袋。在失聯期間，她的哥哥曾將相關訊息 po 到「爆料公社」希望網友協尋，不料最後還是傳來妹妹遇害的消息。
事發後，黃女哥哥幾次在臉書發文悼念妹妹，今日更 po 出一張全家福照片，寫道「努力的調整與壓抑卻也無法平息心中那熾熱的怒火和悲絕的哀傷。正義能還我們公道嗎？接下來的路在哪裡.....」透露著連日來的憤怒和悲傷。
網友們看了後也紛紛為他打氣「加油，會有公道的！」「同學，加油唷要挺住，過度壓抑也是會受傷的，心情不好的時候，我會試著自己獨自走走散心」、「加油！老天會眷顧你們的」、「把悲憤會(化)為力量，你還要連妹妹的那份力量一起照顧爸媽，加油！」
▲黃女哥哥在臉書發文，透露連日來承受的憤怒和悲傷。（圖／翻攝自臉書 , 2018.06.06）
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995