冬病夏治三伏貼　揮別過敏不再哈啾

炎炎夏日，最想躲進冷氣房裡消暑，但有些人就是天生怕冷氣！小學三年級的小宇只要一吹冷氣，就會整個人不對勁，猛流鼻水、打噴嚏，晚上也睡不好。即使天熱，寧願流汗也不太願意進到冷氣房，所幸去年接受三伏貼，現在敏感症減輕許多。
台北慈濟醫院中醫科主治醫師廖子嫻談到，所謂的「三伏貼」，源自中醫「冬病夏治」原理，在三伏天進行穴位敷貼治療，選取具有辛溫、溫陽、逐痰、袪寒等特性的中藥材，依照一定比例磨成粉，混和薑汁製成藥餅後，敷貼在大椎穴、肺俞穴和膏肓穴等穴位。
廖子嫻說明，這類溫性藥物透過穴道刺激，將熱能經由皮膚傳入穴位，可調節經絡及臟腑氣血，發揮「內病外治」的效果。三伏天指的是初伏天、中伏天、末伏天，為一年當中最炎熱的3天，這也是人體陽氣最為旺盛的時刻，如果配合適當的藥材，輔助正氣，就預防秋冬季節舊疾復發，也能減緩病症發作的程度和頻率。
廖子嫻進一步指出，三伏貼所用的中藥含有白芥子、細辛、甘遂等，具有溫肺散寒、止咳平喘、化痰散結、開竅通絡等作用，加上散寒止咳的薑汁，一起使用，就可改善呼吸道疾病，預防感冒的發生。
根據國外研究發現，夏日三伏貼可改善60%的氣喘症狀；研究也證實，追蹤使用三伏貼後6個月，過敏性鼻炎復發率相對較低。至於哪些人適用三伏貼？廖子嫻說，腎氣、脾氣不足的人，如果合併過敏性鼻炎、氣喘，就屬於寒性體質，成人一般敷貼1到4小時，5歲以下小兒建議敷貼半小時到1小時，提振體內陽氣，提升免疫力。
但如果是孕婦、嚴重心肺功能不足，或是短時間敷貼後，皮膚冒出大量水泡者，以及有發燒和咽喉發炎者，均不適合使用三伏貼。今年的三伏天為7月17日、7月26日和8月16日，過敏體質及有上述相關適應症的大人或小孩，都可尋求專業中醫師協助，在評估之後，接受敷貼治療。