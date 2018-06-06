冬病夏治三伏貼　揮別過敏不再哈啾

炎炎夏日，最想躲進冷氣房裡消暑，但有些人就是天生怕冷氣！小學三年級的小宇只要一吹冷氣，就會整個人不對勁，猛流鼻水、打噴嚏，晚上也睡不好。即使天熱，寧願流汗也不太願意進到冷氣房，所幸去年接受三伏貼，現在敏感症減輕許多。

台北慈濟醫院中醫科主治醫師廖子嫻談到，所謂的「三伏貼」，源自中醫「冬病夏治」原理，在三伏天進行穴位敷貼治療，選取具有辛溫、溫陽、逐痰、袪寒等特性的中藥材，依照一定比例磨成粉，混和薑汁製成藥餅後，敷貼在大椎穴、肺俞穴和膏肓穴等穴位。

廖子嫻說明，這類溫性藥物透過穴道刺激，將熱能經由皮膚傳入穴位，可調節經絡及臟腑氣血，發揮「內病外治」的效果。三伏天指的是初伏天、中伏天、末伏天，為一年當中最炎熱的3天，這也是人體陽氣最為旺盛的時刻，如果配合適當的藥材，輔助正氣，就預防秋冬季節舊疾復發，也能減緩病症發作的程度和頻率。