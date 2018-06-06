仿德國建築節能挨批 陳美伶：意思遭扭曲

（中央社記者朱則瑋台北6日電）國發會主委陳美伶日前說台灣可仿德國從建築端就考慮節能等言論，遭外界批評，她今天說，意思遭到扭曲，她沒有說台灣不需要裝冷氣，而是希望台灣建築設計能往節能方向去做。

陳美伶5月26日至6月2日率領國家發展委員會同仁前往德國及位於比利時布魯塞爾的歐盟總部訪問。在德國期間，除了參加基爾世界經濟研究院所主辦的高峰會，也拜會德國內政部、經濟暨能源部、外交部以及德國議員。

她談起在德國期間印象深刻的事情，陳美伶說，德國屋子幾乎沒有裝設冷氣、空調，但屋內都不太會熱，甚至她出席會議時，即便室內人數眾多，也不覺得悶熱；台灣和德國的氣候環境不同，但從根本面推動節電，新建築採用能源效率較高的建材、設備，或許會比從使用端來節電更具效益，她會考慮向行政院長賴清德建議這個作法，讓台灣能源轉型之路更順遂。