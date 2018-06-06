仿德國建築節能挨批 陳美伶：意思遭扭曲

（中央社記者朱則瑋台北6日電）國發會主委陳美伶日前說台灣可仿德國從建築端就考慮節能等言論，遭外界批評，她今天說，意思遭到扭曲，她沒有說台灣不需要裝冷氣，而是希望台灣建築設計能往節能方向去做。
陳美伶5月26日至6月2日率領國家發展委員會同仁前往德國及位於比利時布魯塞爾的歐盟總部訪問。在德國期間，除了參加基爾世界經濟研究院所主辦的高峰會，也拜會德國內政部、經濟暨能源部、外交部以及德國議員。
她談起在德國期間印象深刻的事情，陳美伶說，德國屋子幾乎沒有裝設冷氣、空調，但屋內都不太會熱，甚至她出席會議時，即便室內人數眾多，也不覺得悶熱；台灣和德國的氣候環境不同，但從根本面推動節電，新建築採用能源效率較高的建材、設備，或許會比從使用端來節電更具效益，她會考慮向行政院長賴清德建議這個作法，讓台灣能源轉型之路更順遂。
不過，這番言論卻被外界質疑是否要仿效德國，建築不裝冷氣。
陳美伶今天出席在世貿三館舉辦的INNOVEX開幕式，會後她表示，並沒有說台灣建築不需要冷氣，而是看到德國從建築本身設計上，可做到隔熱功能，降低室內溫度，她的意思是希望不要從末端節電，要求不能開燈用電，假使能從源頭，從建築設計上往節能方向去做，德國經驗就值得參考。
陳美伶指出，台灣可以慢慢來做，從通風設備等結構面上改變，其實台灣也有很多綠建築，像是台南市的成功大學，就有一間魔法屋，幾乎都不需要用到冷氣，而民間也有很多環保團體都朝這方面努力，不要等到末端再來談節能節電，從源頭開始來做的話，她相信對地球貢獻會更大。
國發會今天也透過澄清稿表示，主委陳美伶看到德國節能已經成為生活一部分，除了由使用端節能外，也非常重視從源頭端減少能源的消耗，像是在房屋方面，德國從建築階段即考慮能源效率的提升，並在建築節能規範中明確規定；透過各項節能建材、設備，不僅省下相當多的能源，也提升了居住品質。
國發會指出，這對正在推動能源轉型的台灣來說，具有很好的啟發意義，值得借鏡。（編輯：鄭雪文）1070606