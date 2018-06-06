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中央社

廣西H1N1變種狗流感 專家：或造成人類風險

中央社2018/06/06 16:57
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社台北6日電）美國微生物學會網路雜誌5日發表調查研究指出，在中國大陸廣西，豬流感病毒H1N1已傳播到犬隻身上，並在狗的體內與其他病毒基因發生重組。專家表示，這可能給人類造成風險。

據美國微生物學會（American Society forMicrobiology）報告，中國廣西大學和美國西奈山醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）等機構研究人員，2013到2015年間提取廣西犬隻體內的16株流感病毒株，並為其測序，結果發現3種豬流感病毒的基因片段。

這顯示，豬流感病毒H1N1與狗流感病毒H3N2發生基因重組，又產生了3種新的狗流感病毒。

報告指出，禽類和豬是導致流感病毒基因產生多樣性的主要宿主。但狗和馬攜帶的A型流感病毒類型較少，且幾乎不會傳染人類。

參與研究的西奈山醫學院全球健康與新興病原體研究所所長塞斯特（Adolfo Garcia-Sastre）表示，如今，犬隻體內的流感病毒具備多樣性、基因可以相互組合，這可能給人類造成風險。

他表示，未來將利用人體血清，確定人體是否具有對狗流感病毒的免疫力。如果人體具備免疫力，新病毒傳播給人的風險就會小一些。

中國官媒新華社則引述英國愛丁堡大學病毒學教授迪加德（Paul Digard）表示，來自其他動物的流感病毒可以傳播給狗，這並不代表這些病毒一定會在狗之間傳播，這些病毒也難以傳播給其他動物。目前還沒有人感染這些狗流感病毒的案例。（編輯：繆宗翰/邱國強）1060606

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