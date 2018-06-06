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是奇蹟還是迷信　紀錄片《看不見的台灣》眾神來傳訊

保庇2018/06/06 16:19
是奇蹟還是迷信　紀錄片《看不見的台灣》眾神來傳訊（圖／保庇）
是奇蹟還是迷信　紀錄片《看不見的台灣》眾神來傳訊（圖／保庇）

《通靈少女》播映時引起台灣對於通靈人、乩童、靈乩、薩滿、靈媒的討論和好奇，世界各地的宗教信仰皆不乏作為神與人之間溝通橋樑的傳訊人，這些傳訊人究竟是自願還是有其他原因，如果想成為其中的一份子，又要從何下手？

禁忌是聖與俗之間界線，《看不見的台灣》並未試圖挑戰任何界線，只有不斷挑戰自我，達到與自己的和解。故事就從身為媽祖和城隍爺傳訊人的美鈴開始，沒想到卻讓導演林明謙一頭栽入，處理家族的秘密，面對酒精中毒肝硬化的弟弟，原來背後有著不知名的力量推動。而從導演開始，其他的劇組人員也漸漸的感受到這股能量，拍攝主角從美鈴擴及到與此相關的每一個人，進而產生跨界和解。

影片中擔任神明傳訊人，以及翻譯天語的人恰恰都是女性。和我們一般熟知操五寶流血流汗的乩童大相逕庭，也和痛哭流涕旋轉跳舞的靈乩截然不同。唯一相同的是，這些神明傳訊人都會口說天語或是靈語，和原來的神態完全不同，明明是成熟穩重的人，卻像孩子般頑皮搗蛋，或是平時嬌弱的女子，姿態卻如男性般雄偉霸氣。

天語或是靈語，依照學習系統不一而有不同的看法。有些人認為就如同wifi訊號，連上線靈體就能夠藉由傳訊人說出訊息，但這些訊息並不是我們習慣的國語、台語、英語、日語，有時只是一連串音節，或是不明所以的聲音，需要翻譯解釋才能理解。

在民間信仰中，負責翻譯這些天語、靈語甚至是神諭的人，普遍稱為桌頭，依照信仰系統不同也會有不同的稱呼。例如鸞堂信仰中解讀沙盤上字跡的人就稱為唱鸞生，不過也有些人是可以在與能量體溝通的同時，又解釋給周遭的人聽。

由於不是我們能理解的溝通方式，免不了會懷疑是否有串通詐騙的嫌疑。當人能夠對於所信仰的事物產生質疑才不會輕易的落入迷信之中，有道是：「真金不怕火煉」，真實經得起反覆檢視，只要保持理智自然能看出破綻。

就像是陪著我們一起長大的《哈利波特》，每個人都在期待貓頭鷹什麼時候把自己的入學通知送來。想成為乩身、尪姨、薩滿、通靈人、傳訊人，比起成為道士、法師更加困難。雖說坊間有許多開發課程，但以乩童為例，大多為家族世襲，或是神明欽點，說白了緣分相當重要。

既然凡人無法成為神明訊息的傳達人，但是可以看看這一切是怎麼發生的。聽說擁有敏感體質的朋友在試映會上，看到了很多看不見的朋友也來共襄盛舉，《看不見的台灣》即將在六月十五全台戲院上映，我們就直接進戲院好好的感受吧。

《看不見的台灣》將於六月十五全台上映（圖／看不見的台灣 A Journey with Invisible Friends）
《看不見的台灣》將於六月十五全台上映（圖／看不見的台灣 A Journey with Invisible Friends

延伸閱讀：

神明的傳聲筒　乩童桌頭出任務
Soulmate是你嗎？各地跑透透靈乩好忙！

資料來源：

看不見的台灣 A Journey with Invisible Friends
全國宗教資訊網－尪姨
全國宗教資訊網－童乩、桌頭

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關鍵字乩身導演林明謙看不見的台灣神明傳訊人通靈人
桃園觀音甘泉寺　汩汩泉水治百病

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