桃園觀音甘泉寺　汩汩泉水治百病

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）大家都知道在桃園有觀音區，觀音區有觀音里，觀音里有一座「觀音寺」名為甘泉寺，這間觀音寺也就是觀音區地名的由來。

相傳在清咸豐十年（西元1860年）有一村民在河流中撿到一顆像觀音的石像，將此石像帶回家並建草庵祀之，經過的路人看到石觀音像都會停下膜拜，時間久了，石觀音的信眾也日漸增加。半年後，由當地仕紳發起募捐建廟立祀，於同年年底竣工，稱「福龍山寺」、「福龍寺」。

也因為越來越多信徒皈依於此，形成了以「福龍山寺」為中心的大小聚落，先有石觀音街，後又有石觀音庄，到了二次大戰結束，這裡已成了觀音鄉。