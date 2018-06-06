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桃園觀音甘泉寺　汩汩泉水治百病

保庇2018/06/06 16:11
桃園觀音甘泉寺　汩汩泉水治百病（圖／保庇）
桃園觀音甘泉寺　汩汩泉水治百病（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）大家都知道在桃園有觀音區，觀音區有觀音里，觀音里有一座「觀音寺」名為甘泉寺，這間觀音寺也就是觀音區地名的由來。

相傳在清咸豐十年（西元1860年）有一村民在河流中撿到一顆像觀音的石像，將此石像帶回家並建草庵祀之，經過的路人看到石觀音像都會停下膜拜，時間久了，石觀音的信眾也日漸增加。半年後，由當地仕紳發起募捐建廟立祀，於同年年底竣工，稱「福龍山寺」、「福龍寺」。

也因為越來越多信徒皈依於此，形成了以「福龍山寺」為中心的大小聚落，先有石觀音街，後又有石觀音庄，到了二次大戰結束，這裡已成了觀音鄉。

石觀音像。（圖／全球新聞網）
石觀音像。（圖／全球新聞網）

清光緒十二年（1886年）由於廟宇損耗嚴重，地方仕紳再次發起募捐修建寺廟，歷經六個月修建後，廟宇正式改名為「甘泉寺」。修建期間，有一村民表示受到神明指示要向大眾說明，廟旁的湧泉可以治百病，此消息一出造成旋風，許多信徒爭相到湧泉處裝水，村民們都稱此泉為「甘泉井」、「觀音井」，這也是為什麼廟宇修建過後要改名為「甘泉寺」的原因。

甘泉寺的甘泉井。（圖／楊雯婷）
甘泉寺的甘泉井。（圖／楊雯婷）

甘泉井旁有一觀音廟亭，廟亭內有一觀音塑像手持寶瓶，廟方將甘泉井的水引至觀音手上的寶瓶，汩汩泉水流出，信徒可直接拿杯子接取飲用，喝過的信徒都說特別甘甜沁口！甘泉井至今泉水不絕，若是需要一次取用較大量泉水的信徒，只要取得廟方同意，廟方就會為你打開鐵門進到甘泉井口取水。

觀音廟亭的觀音塑像，可直接從觀音手中寶瓶接水飲用。（圖／吳明憲）
觀音廟亭的觀音塑像，可直接從觀音手中寶瓶接水飲用。（圖／吳明憲）

甘泉井的泉水真的能治百病嗎？在以前醫學還不發達的時代，信徒是非常虔誠且相信的，也有許多治病事蹟傳出，像是患了眼疾的信徒以泉水洗眼睛，過沒幾天就痊癒了；也有知名的導演拍片時受傷，喝了甘泉井的泉水後傷痛減緩許多，後來甚至改宗信奉觀音。甘泉井的療效當然不能盡信，但帶給信徒們心靈上的慰藉是不容置疑的，小編下次一定要親自走一趟甘泉寺，拜訪觀音、喝杯神水～

 

資料參考：

甘泉寺（桃園市）
桃園觀音甘泉寺
台灣佛寺時空平台
石觀音 甘泉寺及甘泉井

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