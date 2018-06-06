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高雄關查獲貨櫃走私香菸　市價2000萬

記者黃守作／高雄報導2018/06/06 18:06
▲財政部關務署高雄關查獲貨櫃走私香菸案。(圖／記者黃守作攝，2018.06.06)
▲財政部關務署高雄關查獲貨櫃走私香菸案。(圖／記者黃守作攝，2018.06.06)

財政部關務署高雄關於今(6)日上午，在高雄港第108號碼頭，查獲轉口貨櫃走私香菸案，起出49萬8,000包私菸，市價估約新臺幣2,000萬元，已加以查扣處理。

關務署高雄關副關務長謝慧豪表示，該關查緝關員落實風險管理過濾艙單時，發現由「YM WISH」貨櫃輪所承載，自新加坡港起運，欲運往日本門司港的1只40呎貨櫃，申報貨名為PLYWOOD(合板材)，認為可疑，乃鎖定於6日凌晨，在高雄港第108號碼頭船邊卸櫃時開櫃查核。


▲高雄關關員查獲整只貨櫃裝滿無偽裝的香菸。(圖／記者黃守作攝，2018.06.06)

經開櫃查驗結果，發現來貨是整只貨櫃均毫無偽裝的「楓」及「KING」牌未稅香菸，且其外包裝標示有我國警語，由於實到貨物核與艙單所載貨名不符，已涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定，乃加以依法查扣處理。

謝慧豪副關務長指出，查獲的轉口貨櫃走私香菸案，是繼今(107)年5月份2度緝獲未稅私菸高達155萬包後，在無密報的情形下，再度緝獲1只轉口走私香菸櫃，計49萬8,000包私菸，市價估約新臺幣2,000萬元。

該關關務長陳金標進一步指出，政府於去(106)年調整菸稅及菸品健康福利捐後，菸品價格水漲船高，私梟有利可圖，走私活動仍就橫行，頻以各種管道私運牟利，海關職司邊境管制與查緝走私，為確保國家稅收及維護邊境安全，必定會加強查緝行動，防堵私劣菸品進入國境。

 

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關鍵字走私高雄關高雄港
吟詩作畫慶端午　陶社詩會擊缽吟誦陳其邁：愛鄉愛農　毋湯嫌高雄

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