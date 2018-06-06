廣編／升學、就業怎麼選？雙軌訓練各取所長　造技職達人

勞動部許銘春部長特別出席本次畢業典禮，她表示學生參加「雙軌訓練旗艦計畫」後，大一到大四都必須每週在事業單位受訓3至4天，在學校上課2天，雖然辛苦，不過學生在受訓期間就可領基本薪資，畢業後，商科的學生至少可領2萬5千元，工科則是可領3萬元以上。

畢業≠失業，勞動力發展署中彰投分署聯合5所大專校院所合作辦理的「雙軌訓練旗艦計畫」，讓學子學術科雙修，不僅完成學業，也取得工作資歷，107年計有278位青年學子畢業，為歷年人數最多，6月5、6日特別舉辦「就業大滿貫培訓營暨聯合畢業典禮」，有別於一般學校典禮的辦理模式，結合團康營隊及講座課程，讓畢業訓練生有一個很難忘的畢業「營隊」。

在今年畢業生中，朝陽科技大學的陳昱雯同學，把技術變專業，畢業即就業，在畢業前夕已獲得訓練單位以店長身份留用，薪資待遇比同年齡的社會新鮮人高出許多。

從小生長於單親家庭的她，提及家裡三姐妹由母親一手拉拔長大，從小就希望能趕快長大找到工作，在高三準備升學時，得知政府為青年學子開辦之雙軌訓練計畫，在參訓期間能有穩定的工作、妥善規劃的職場訓練、能貼補家用的薪水、最重要的是畢業後能取得大專學歷，不用為了家庭經濟問題犧牲自己升學的夢想，是兩全其美的最好選擇。

負責全家便利商店中區雙軌計畫的陳經理說，昱雯在全家參訓四年來，同仁都看到這個小女生做事的能耐，她樂於工作和學習，也在工作中找到成就。

另外一位優秀畢業生賴義閔，畢業於國立勤益科技大學，在雙軌訓練做中學、學中做的訓練模式中，讓專業知識及工作能相輔相成，迅速地累積實務經驗，同時已考取甲種職業安全衛生主管、職業安全衛生管理員及堆高機操作人員等專業證照，未來將朝職業勞工衛生管理甲級技術士前進，為自己的夢想儲備能量。

許銘春部長進一步指出，雙軌訓練旗艦計畫像一部職場經驗累積的研磨機，用明確的核心訓練目標及制度，使訓練生磨練出具深度的職業技能，近年來已經培養許多優秀訓練生，投入社會貢獻其所學。期望這一批批的技職生力軍能創造漣漪效應，成為翻轉傳統升學制度的最佳代言人。