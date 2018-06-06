NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈停車收費時間　中市議員呼籲縮短業者推出海陸霸王粽搶攻端午商機8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
工商快訊

廣編／升學、就業怎麼選？雙軌訓練各取所長　造技職達人

本報訊2018/06/06 17:29
▲升學、就業怎麼選？雙軌訓練各取所長　造技職達人。（圖／公關照片）
▲升學、就業怎麼選？雙軌訓練各取所長　造技職達人。（圖／公關照片）

畢業≠失業，勞動力發展署中彰投分署聯合5所大專校院所合作辦理的「雙軌訓練旗艦計畫」，讓學子學術科雙修，不僅完成學業，也取得工作資歷，107年計有278位青年學子畢業，為歷年人數最多，6月5、6日特別舉辦「就業大滿貫培訓營暨聯合畢業典禮」，有別於一般學校典禮的辦理模式，結合團康營隊及講座課程，讓畢業訓練生有一個很難忘的畢業「營隊」。

勞動部許銘春部長特別出席本次畢業典禮，她表示學生參加「雙軌訓練旗艦計畫」後，大一到大四都必須每週在事業單位受訓3至4天，在學校上課2天，雖然辛苦，不過學生在受訓期間就可領基本薪資，畢業後，商科的學生至少可領2萬5千元，工科則是可領3萬元以上。

在今年畢業生中，朝陽科技大學的陳昱雯同學，把技術變專業，畢業即就業，在畢業前夕已獲得訓練單位以店長身份留用，薪資待遇比同年齡的社會新鮮人高出許多。

從小生長於單親家庭的她，提及家裡三姐妹由母親一手拉拔長大，從小就希望能趕快長大找到工作，在高三準備升學時，得知政府為青年學子開辦之雙軌訓練計畫，在參訓期間能有穩定的工作、妥善規劃的職場訓練、能貼補家用的薪水、最重要的是畢業後能取得大專學歷，不用為了家庭經濟問題犧牲自己升學的夢想，是兩全其美的最好選擇。

負責全家便利商店中區雙軌計畫的陳經理說，昱雯在全家參訓四年來，同仁都看到這個小女生做事的能耐，她樂於工作和學習，也在工作中找到成就。

另外一位優秀畢業生賴義閔，畢業於國立勤益科技大學，在雙軌訓練做中學、學中做的訓練模式中，讓專業知識及工作能相輔相成，迅速地累積實務經驗，同時已考取甲種職業安全衛生主管、職業安全衛生管理員及堆高機操作人員等專業證照，未來將朝職業勞工衛生管理甲級技術士前進，為自己的夢想儲備能量。

許銘春部長進一步指出，雙軌訓練旗艦計畫像一部職場經驗累積的研磨機，用明確的核心訓練目標及制度，使訓練生磨練出具深度的職業技能，近年來已經培養許多優秀訓練生，投入社會貢獻其所學。期望這一批批的技職生力軍能創造漣漪效應，成為翻轉傳統升學制度的最佳代言人。

 

富薈酒店微電影《星．戀曲》首播廣編／繳稅後加薪靠這祭出8萬8

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan