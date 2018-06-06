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工商快訊

廣編／繳稅後加薪靠這碗味王祭出首獎現金8萬8

本報訊2018/06/06 17:29
▲繳稅後加薪靠這碗味王祭出首獎現金8萬8。（圖／公關照片）
▲繳稅後加薪靠這碗味王祭出首獎現金8萬8。（圖／公關照片）

你繳稅了嗎？五月報稅季即將結束，在經濟不景氣，什麼都漲，就是薪水沒漲，讓民眾大喊吃不消！人人都要精打細算的大環境下，民眾仍須咬牙履行國民納稅義務，於此荷包縮水時，現有本土老牌「味王」與「粉多集點卡」合作推出登錄發票抽現金活動，要讓民眾有機會為自己加薪，除了祭出首獎現金8萬8、電影票、千元購物金等豐富獎品外，特別準備由知名財神廟祈福過的限量泡麵，噱頭十足。

泡麵在量販超商或超市，是隨處都可購買得到的速食商品。味王看準泡麵購買的便利性及消費需求性，針對速食麵袋麵系列推出「味王五路財神齊送金」登錄發票活動，此次活動指定商品有熱銷款「原汁牛肉湯麵」、古早味「排骨雞湯麵」還有「素食麵」等多達十三種品項。活動獎項豐富，除首獎現金8萬8，值得一提的是，主辦單位特別前往北海岸知名財神廟團拜祈福，準備100箱的泡麵作為獎項之一，也是本活動的一大亮點，要讓民眾添財添福，好運跟著來。

即日起至7月15日，購買味王速食麵袋麵指定商品，索取紙本電子發票，即可上活動網站登錄發票號碼，參加好禮三重送，第一重登錄發票就可抽現金8萬8或財神廟加持泡麵乙箱，第二重每張發票可再刮家樂福千元提貨券、威秀電影票或全家購物金，第三重集點換限量泡麵，消費1元即獲點數1點，集滿250點可再免費兌換限量大食客「蒜香豚骨湯麵」或「蔥燒牛肉湯麵」乙碗。

廣編／雙軌訓練各取所長造技職達人

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