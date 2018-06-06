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柯文昌內線交易案 最高法院二度駁回非常上訴

中央社2018/06/06 17:04
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北6日電）普訊創投集團負責人柯文昌，因綠點內線交易案判刑9年確定，已於105年入監。前檢察總長顏大和任內兩度提起非常上訴，最高法院認為無理由，今天第二度判決駁回。

最高法院新聞稿指出，顏大和民國105年10月3日首度提起非常上訴，已於今年1月11日遭駁回，顏大和再於今年3月4日，第二次提起非常上訴。

顏大和提起非常上訴主張，綠點公司與美商捷普公司簽署無拘束力意向書時，還沒經過實地查核，契約並未成立，原確定判決認定此時已屬重大消息明確，違反經驗法則。

最高法院表示，原確定判決已詳述認定重大消息成立時點所憑的依據與理由，屬於事實審法院認定事實職權的適法行使，不能指為違法。

非常上訴另主張，原審有證據調查不完備的違法情事，但最高法院認為，柯文昌未聲請向美商花旗公司調取電子郵件，也沒敘明郵件內容如何對他有利，非常上訴無理由，判決駁回

有「台灣創投教父」之稱的柯文昌，被控在95年利用普訊集團擔任綠點公司法人董事機會，事先得知捷普要購併綠點，於是進場大買綠點股票，藉此拉抬股價，事後再賣股，總計獲利新台幣4億7284萬元。

柯文昌一度獲判無罪，但台灣高等法院更一審認為，柯文昌利用捷普與綠點將簽約合併的內線消息買股獲利，依內線交易罪判刑9年、併科罰金1億元，創下台灣內線交易案定罪的最重刑度，案經最高法院104年12月駁回上訴而定讞。（編輯：李錫璋）1070606

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