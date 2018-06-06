拜會廈門台商　郝龍斌盼年底支持國民黨勝選

國民黨副主席郝龍斌率團參加海峽論壇，今(6)日拜會廈門市台商投資企業協會，與台商代表座談；郝龍斌說，年底選舉，期盼台資企業能大力支持國民黨勝選，一起為兩岸關係、為台灣同胞福祉努力，「我們一定會誠心誠意地為台商服務」。

郝龍斌表示，民進黨執政之下，兩岸官方交流管道完全不通，所有資訊都「已讀不回」，大家才知、也突顯國民黨執政下兩岸關係比較好。郝強調，國民黨是最能處理兩岸關係的政黨，國民黨與共產黨經過長期交流，雙方有互信的基礎，他說，「國民黨是最能協助台商解決在大陸相關問題的政黨」。



郝龍斌指出，兩岸交流是不可逆的過程，雖然大陸台商享受兩岸交流的紅利，但大陸有今天的成就，台商也付出很大的貢獻，尤其是早期到大陸的台商，例如廈門 GDP 就有三分之一是台商所貢獻。



郝龍斌表示，國民黨與大陸相關層級的單位都有互動、互信的基礎，只要合理、合法，由國民黨提出的做法，對方都會積極配合。今天與台商座談就是希望能傾聽台商的心聲，了解相關問題，進而協助解決；他強調，「民進黨做不到的，國民黨保證幫忙解決、保證做到」！



郝龍斌提及，國民黨與台商緊密結合，為台灣海峽和平穩定、為台灣同胞的生存發展一起打拼。但國民黨若選舉沒得到好的結果，發聲的力道就會減少，例如國民黨在立法院是少數，就充份體會「孤臣無力可回天」的處境，每項法案都被民進黨強力壓制，如果國民黨力量大，幫助台商的力量就會大。