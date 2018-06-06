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中央社

美轟炸機南海訓練 中國外交部：橫行有風險

中央社2018/06/06 17:10
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北6日電）針對美軍B-52轟炸機飛往南海訓練，中國外交部發言人華春瑩今天在回答媒體提問時回應，美方應「停止在南海地區尋釁滋事，因為橫行是有風險的，碰瓷也是需要付出代價的。」

根據中國外交部發言人辦公室微信公眾號，有美國媒體今天在中國外交部例行記者會上提問時指出，美國空軍昨天證實，兩架美軍B-52轟炸機飛越了南沙群島附近海域進行訓練。

這名記者又說，這一舉動發生在美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）指責中方在南海實施「軍事化」後不久。美軍方其他官員也對「軍事化」問題發表了較為強硬的表態。這名記者就此詢問中方的回應。

華春瑩反問，美派B-52轟炸機這樣的進攻性戰略武器到南海是不是「軍事化」，B-52轟炸機到南海是否也是為了航行飛越自由，「如果有人三天兩頭全副武裝地到你家門口耀武揚威、探頭探腦，你是不是應該提高警惕、加強戒備和防衛能力？」

她說，想「再給美方幾個忠告」：第一，停止炒作中國南海「軍事化」問題；第二，「停止在南海地區尋釁滋事，因為橫行是有風險的，碰瓷（製造假事故）也是需要付出代價的。」

第三，中方不會被任何所謂軍艦軍機嚇倒，只會更加堅定地採取一切必要措施捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。（編輯：陳家倫）1070606

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