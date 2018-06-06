NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈停車收費時間　中市議員呼籲縮短業者推出海陸霸王粽搶攻端午商機8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

公民團體：保護兒少 籲拒買啤酒霜淇淋

中央社2018/06/06 17:13
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者李亨山、潘姿羽台北6日電）臺灣酒駕防制社會關懷協會等公民團體今天呼籲全國家長，拒買由酒商與超商共同促銷的啤酒霜淇淋，同時督促不可販售含酒精的飲料與食品給兒少消費者，期待業者應積極自律。

臺灣酒駕防制社會關懷協會、台灣婦女團體全國聯合會、勵馨社會福利事業基金會等公民團體指出，此項啤酒霜淇淋儘管業者號稱為食品，但霜淇淋一向受到兒少消費者喜愛，含酒精的霜淇淋恐誤導兒少對酒(酒精)的認知，造成的不良影響令公民團體憂心。

酒駕防制關懷協會指出，全家便利商店一向支持贊助兒少關懷活動，公民團體期待全家採取自律的積極態度，不可將啤酒霜淇淋銷售給兒少消費者。

全家便利商店說明，啤酒霜淇淋酒精濃度含量低於0.5%，根據法規，屬於一般食品，並非酒精類產品。

不過，全家便利商店考量啤酒霜淇淋畢竟是以司陶特啤酒為原料進行製作，因此已自律性地完整揭露產品原料資訊，讓消費者在清楚商品成分後，可以自行選擇是否消費購買。

全家也說，關於霜淇淋的商品資訊在官網、店外海報和店內的霜淇淋機台都有清楚資訊，可供民眾參考。

精神科醫師杜恩年曾提出「未成年飲酒6大危害」，分別為妨礙腦部發育、記憶力專注力下降、酒精成癮、生殖系統病變、影響睡眠、肥胖，醫療界也提醒未成年要特別避免酒精危害。

公民團體呼籲酒商與超商業者，應採取高於現行相關法令的自律，不將酒精加入於任何誘導兒少消費者的產品中，避免誤導兒少消費者。（編輯：陳清芳）1070606

美轟炸機南海訓練 中國外...說男人領導天經地義 卡達航...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan