白皙正妹玩水上岸　驚見「該邊夾海菜」網友嚇：業障重！

遇上這樣令人既驚嚇又害羞的情況，要是你也會目不轉睛嗎？一位網友日前在臉書社團「爆廢公社」中分享一張照片，表示自己「帶團遇到這種客人，很難不盯著看！」照片中的主角是一名白皙可人、身穿比基尼的正妹，疑似是剛剛戲水結束上岸，但仔細一看，她的「該邊」竟然有一堆茂密的「海草」冒出泳褲之外，讓網友看到後嚇壞，紛紛驚喊：「眼睛業障重！一定是假的！」
根據這名疑似擔任導遊的網友在臉書社團「爆廢公社」中所貼出的照片可見，一名相貌白皙清秀的正妹，疑似是剛玩水結束上岸，身穿比基尼與救身衣的她，下體竟然冒出一堆茂密的「海草」，讓網友看了好驚嚇，紛紛留言表示：「眼睛業障重！這一切都是假的，只是海草」、「夾到海菜了」、「好尷尬喔！」
▲白皙可人、身穿比基尼的正妹，玩水上岸後被發現「該邊」竟然有一堆茂密的「海草」冒出泳褲之外！（圖／翻攝自爆廢公社 , 2018.6.6）
不過也有網友認為，原 PO 這樣根本已算是偷拍行徑，不滿痛批：「感覺很不尊重當事人」、「拍這種照片太沒水準了吧！」「一點職業道德都沒有」、「你有經過對方同意嗎？」「如果你真的是導遊，拜託別出來帶團了」；另外也有網友指出，這張照片應是源自於網路流傳，拍攝地點則疑似在中國大陸。