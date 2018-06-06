白皙正妹玩水上岸　驚見「該邊夾海菜」網友嚇：業障重！

遇上這樣令人既驚嚇又害羞的情況，要是你也會目不轉睛嗎？一位網友日前在臉書社團「爆廢公社」中分享一張照片，表示自己「帶團遇到這種客人，很難不盯著看！」照片中的主角是一名白皙可人、身穿比基尼的正妹，疑似是剛剛戲水結束上岸，但仔細一看，她的「該邊」竟然有一堆茂密的「海草」冒出泳褲之外，讓網友看到後嚇壞，紛紛驚喊：「眼睛業障重！一定是假的！」

根據這名疑似擔任導遊的網友在臉書社團「爆廢公社」中所貼出的照片可見，一名相貌白皙清秀的正妹，疑似是剛玩水結束上岸，身穿比基尼與救身衣的她，下體竟然冒出一堆茂密的「海草」，讓網友看了好驚嚇，紛紛留言表示：「眼睛業障重！這一切都是假的，只是海草」、「夾到海菜了」、「好尷尬喔！」