Samsung NEXT覓新創團隊 先問潛在市場多

Samsung NEXT副總裁兼創業執行董事廖瑞鋒(Raymond Liao)今天接受媒體訪問時表示，SamsungNEXT前身是三星全球創新中心，成立5年，原先的目的是探尋未來願景跟技術，開發產品，投資初創企業，並收購正準備擴大規模的潛力事業，以利三星整體發展策略轉型，他指出，「Samsung NEXT本身就像是個新創團體」，從個位數的員工成長到全球已達400多人，是對外服務的單位。

三星受邀參與2018年COMPUTEX（台北國際電腦展）新創特區InnoVEX論壇，以「科技新創商轉全球性計畫」為主軸，展示三星以1.5億美元的創投基金，扶植全球新創企業，在軟體及服務面向的創新成果。

他指出，Samsung NEXT任務很簡單，就是把「想法變成產品」、建構新的商業模式。目前投資達78個公司，擴及行動、雲端、物聯網、人工智慧(AI)、虛擬實境(VR)、金融科技(FinTech)等各新興領域，一年閱覽幾千家新創公司，投資機率約1%。

什麼樣的新創團隊能吸引Samaung NEXT注意，他說，第一，要問潛力市場能有多大，第二，創新亮點要說得清楚，第三，人才團隊不是要找高學歷、好經歷，而是要有「堅持」的創業家人格特質，換言之，要能「死纏爛打」讓整個團隊活下去。

廖瑞鋒說，Samsung NEXT在每個新創團隊的注資過程都不一樣，有的根本是「一見鍾情」，在一天的時間點快速決定並將投注資金到位，他坦言在現今的全球市場上熱錢不缺，也是要想清楚能給這個產業和生態系帶來什麼好處，「有加分，才會投」。

分析產業趨勢，廖瑞鋒認為目前投資的大目標是decentralization(去中心化)，過去幾年數據被幾家大公司控制，小公司很難擠進去，下一波風潮將有很多商業機會，不排除整個行業會重新洗牌，很多小企業會成功出線，也可以賺錢，而這也是來自消費者給予的動力，且不只在區塊鏈，AI、物聯網(IoT)也將會圍繞去中心化的概念發展。

他進一步說，「數據值錢，但小數據跟片段式資訊不值錢」，但如果最後只有大企業能玩壟斷數據資訊，產業恐走到一段時間就有瓶頸，未來可望朝向共享數據的方式發展。

換言之，過去全球科技發展成集團化，諸如三星等，但未來小公司將有機會冒出頭，變成百花齊放的局面。他指出，產業發展還會要整合一段時間，但最終要思考誰付費的問題。

針對台灣市場，廖瑞鋒坦言，「目前還屬於探索期，尚未有發言權」，不適合評論，認為台灣在半導體、PC扮演很重要的供應鏈，有完善的基礎發展出很好的新創公司，認為會有共同亮點，未來就會有合作機會。

他也認為，台灣是相對小而美的國，很適合以色列的發展模式，用以色列為例，其資源較匱乏，內部又有種族、社會等問題，但國民性很強，「鼓勵你不尊重上級」，訓練出不少想要開公司的年輕人。

Samsung NEXT目前投資的地區分布有70%在美國、25%在以色列，中國、印度各一家，韓國、歐洲、加拿大等合計有數家。未來希望能多探尋各種市場跟團隊的機會。(編輯：陳永昌)1070606