說男人領導天經地義 卡達航空執行長道歉

剛當選IATA新任理事長的貝克在雪梨亞太航空中心（CAPA Centre for Aviation）說：「坦白說，我認為是媒體斷章取義。他們…把這件事報導得過於誇張。這只是個玩笑。我並不是真有那個意思…我為此致歉。」

他也為卡達航空性別多樣性的記錄辯護，表示旗下44%員工是女性，其中包括若干高階職位。

路透社報導，貝克說，他昨天在國際航空運輸協會（IATA）年度會議閉幕後發表的言論只是玩笑，而且這番話遭到斷章取義。

（中央社雪梨6日綜合外電報導）卡達航空公司（QatarAirways）執行長貝克（Akbar Al Baker）說，由男性領導卡達航空天經地義，因為「這是非常具挑戰性的職位」，此言一出掀起軒然大波，貝克今天為此道歉。

在IATA年度會議中，航空業性別不平等是熱烈討論的議題，IATA會員有280家航空公司，僅6家由女性擔任執行長。

貝克昨天在記者會被問到有關中東航空公司雇用女性的問題，還有他的職位為何無法由女性擔任時表示：「（公司）當然必須由男性領導，因為這是個非常具挑戰性的職位。」

他稍後說，卡達航空是中東地區第一個雇用女性機師的航空公司。不過，他的發言很快便在社群媒體引發抨擊。

貝克是航空業中最直言不諱且具爭議性的人物之一，經常砲轟或以幽默方式挖苦對手和飛機製造商，也曾挨批麻木不仁和無禮。

貝克2017年與美國航空公司發生貿易糾紛時，說美國航空公司的空服員都是「老奶奶」，航空工會指控他的言論帶有性別與年齡歧視，他後來也為此道歉。（譯者：劉文瑜/核稿：林治平）1070606